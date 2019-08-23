Stil sahibi kadınların her gün yaptıkları 15 şey

Birkaç yardımcı alışkanlık sizin de stil sahibi biri gibi görünmenizi sağlar.

Popüler inanışın aksine, gerçek anlamda şık kadınlar süper insan değiller – yalnızca hazırlıklılar. Bu kadınları etrafta bir haftalık lekeli bluzları ile ya da acıdan kıvranmalarına sebep olan topuklularla görmüyor olmamızın sebebi, bu gibi durumlara düşmüyor olmaları değil; yalnızca nasıl başa çıkmaları gerektiğini biliyor olmaları.

Aslına bakarsak her gün uğraşıyorlar. Gerçek şu ki imrendiğiniz şık arkadaşlarınızın günlük hayatta bu denli gösterişli, kendinden emin ve havalı gözükmelerinin sebebi, sahip oldukları birkaç yardımcı alışkanlık. Hemen uygulamaya başlayabileceğiniz işe yarayan bu bilgiler için tek yapmanız gereken şey, okumaya devam etmek:

1- Kıyafetlerini bir gece önceden hazırlarlar

Sihir falan değil. Sokakta gördüğünüz şık kadınlar, öyle görünmek için gerçekten çabaladılar. Ve her şey, sabah panik içerisinde koşuşturmaktansa bir gece önceden kıyafetlerini hazırlamaları ile başladı.

2- Hazırlanmak için kendilerine bolca vakit verirler

Alarmı erteleyip durmaktansa erkenden kalkın ve sabahı görünüşünüzü tamamlamak ve saçınızı düzeltmek için kullanın. Böylelikle hem evin içerisinde çılgınca koşturmanıza gerek kalmayacak, hem de bir kemer ya da özel bir takı takıp birkaç dokunuş daha yapabilecek vakti elde edeceksiniz.

3- İlham için diğer şık kadınları takip ederler

Stil sahibi kadınların kendilerine özgü bir görünümleri olabilir; ama bu, moda ikonları ya da diğer şık kadınlar üzerinde çalışıp ilham aramayacakları anlamına gelmez. Bunun için en uygun yer? Tabi ki Instagram ve Pinterest.

4- Hava durumuna uygun şekilde giyinirler

Karda babetlerle dolaşan ya da rüzgârlı havada uçuşan etekleri ile uğraşan o kadın olmamak için evden çıkmadan önce hava durumuna bakın.

5- Ortama uygun şekilde giyinirler

Mekândaki iyi giyimli kadınlar, daima kıyafet koduna göre giyinmiş olan kadınlardır. Gösterişli bir etek ya da kendini hemen belli eden bir bluz giymek üzereyseniz eğer, önce nereye ve kiminle görüşmeye gittiğinizi hatırlamaya çalışın.

6- Doğru iç çamaşırları seçerler

Stil sahibi kadınlar, mükemmel görünümün temelinin doğru iç çamaşırları olduğunu bilirler. Gereken desteği sağlayabilen doğru sutyen ve külotlar ile giysilerinizin kumaşına ve vücudunuzun siluetine göre planlı bir şekilde hazırlanın.

7- Yalnızca üzerlerine olan kıyafetleri giyerler

Elbette ki aramızdaki en şık kadının bile gardırobunda beklemede olan eski bir dar pantolon ya da kuru temizlemeden geldikten sonra asla eskisi gibi olmayan bir bluz vardır; ama onlar, bu giysileri giymezler. Bir şeyi ne kadar seviyorsanız sevin, eğer üzerinize olmuyorsa, atma vaktiniz gelmiş demektir.

8- Tek bir pahalı görünümlü parça ile şıklıklarını sağlamlaştırırlar

Evet, şıklık, seçilen giysilerle yakından ilişkilidir; ama bu kadınlar, görünüşlerini küçük dokunuşlarla daha da çarpıcı hale getirebiliyorlar. Mesela kaliteli bir deri kemer, özel bir çift küpe ya da lüks bir çanta gibi.

9- Mükemmel aksesuarı seçerler

Aksesuarın, ötesine geçmenin abartı olduğu bir sınır çizgisi vardır; en şık kadınlar, bu sınırın tam olarak neresi olduğunu gayet iyi bilirler. Kendinize şu soruyu sorun: o atkıyı ve kolyeyi takmanıza gerçekten gerek var mı?

10- ‘İyi’ kıyafetleri ile asla tembellik yapmazlar

Şık kadınların giysileri neden mi hiç kırışmaz? Çünkü ipek elbiseleri ile kanepeye uzanmazlar. Üzerinizi değişin ve en sevdiğiniz eşofmanlarınızı giyin ve bu şekilde tembellik edin – poplin bluzunuzla değil.

11- Kıyafetlerini katlar ve asarlar

Bluzlarınız ve pantolonlarınız, onları yere attığınız sürece kendi kendilerine buruşukluklarından kurtulmayacaklar. Kıyafetlerinizi kullandıktan sonra hemen katlayıp asma alışkanlığı edinin. Bir sonraki sefer için hazır olmalarını sağlayın.

12- Ne zaman topuklu ne zaman düz ayakkabı giyeceklerini bilirler

Şık bir kadın, aynı zamanda da akıllı bir kadındır. Gardırobunu rahat olduğu kadar sofistike de olan ayakkabılarla doldurur ve stilettolarını ne zaman çıkarması ya da ne zaman düz ayakkabı tercih etmesi gerektiğini iyi bilir.

13- Kıyafetlerini yıkama ve kuru temizleme için sınıflandırırlar

Kıyafetlerinizi bir kenara fırlatıp unutmaktansa günlük olarak sınıflandırma alışkanlığı edinin. Böylelikle en sevdiğiniz bluzu alıp giymeye kalktığınızda üzerindeki korkunç lekeyi görüp kötü bir sürprizle karşılaşmazsınız.

14- Elinizin altında daima bir acil moda kiti bulundururlar

Ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım, yine de başımıza bir şeyler gelir. Stil sahibi kadınlarla diğerleri arasındaki en büyük fark, hazırlık seviyeleridir. Yanınızda içerisinde çengelli iğne, yara bandı, çift taraflı bant vs bulunan bir acil durum kiti bulundurun. Böylelikle ufak çaplı sorunlar söz konusu olduğunda, başınızın çaresine bakabileceksiniz.

15- Kişisel tarzlarına bağlı kalırlar

Şık kadınlar, trendlere asla boyun eğmezler. Gardıroplarında daima göze çarpan ve işe yarayan klasik parçalar bulunur; bu yüzden her zaman giyecekleri bir şeyleri vardır.

2019 yılının rengi: Living coral