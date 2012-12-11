Karın yağlarını gizlemek için 8 moda hilesi

Karın yağları nasıl gizlenir?
Ne yaparsanız yapın göbek yağlarınızdan kurtulamıyorsanız ve bu durum kıyafetlerinizi de etkiliyorsa bize kulak verin!
Küçük moda hileleri sayesinde hem göbeğinizi gizleyebilecek hem de şık bir görünüme kavuşacaksınız.
- Karın bölgenizde yağlanmalar var diye etek giymek hayal değil! Özellikle yüksek bel pileli etekler, karın bölgesi yağlarınızı gizlemenize yardımcı olacak.
- Balıkçı pantolonlar giyerek karın bölgesi yağlarınızı gizleyip, hem rahat olup hem de şık görüntü elde edebilirsiniz.
- Karın bölgesi yağlarınızı gizlemek için büyük tokalı kemerler tercih edin. Kemeri, bel altından biraz daha yüksek noktadan bağlayın.
- Düşük bel pantolonları gardrobonuzdan çıkarın! Karın bölgesini sıkıştırıp fazlalıkların yan taraflardan çıkmasına neden olur. Yüksek bel pantolonları, koyu renkli bluzlarla kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Vücuda yapışan, dar bluzlar yerine üzerinizden akan tipte dökümlü kumaşa sahip bluzları tercih edin.
- Kıyafet seçimlerinizde tuniklere ağırlık verebilirsiniz. Böylelikle fazlalıklarınızı kolayca kapatabilirsiniz.
- Karın bölgenizde sizi rahatsız edecek bir yağlanma olabilir. Bunun yerine bacaklarınız ya da kollarınız gibi vücudunuzun başka bölgelerini vurgulayacak kıyafetler seçebilirsiniz.
- İki parça giyinmek sizi her zaman zayıf gösterecektir. Tek parça elbise yerine, etek ve bluz ikilisini tercih edebilirsiniz.
- Ceketli kombinler kullanarak karın bölgesindeki yağlarınızı gizleyebilirsiniz. Vücudunuza oturan bir ceket göbeğinizi gizleyecektir. Her kombine rahatlıkla uydurabileceğiniz blazer ceketler size çok yardımcı olacak.