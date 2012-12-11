Karın yağları nasıl gizlenir?

Ne yaparsanız yapın göbek yağlarınızdan kurtulamıyorsanız ve bu durum kıyafetlerinizi de etkiliyorsa bize kulak verin!

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Karın yağlarını gizlemek için 8 moda hilesi

Küçük moda hileleri sayesinde hem göbeğinizi gizleyebilecek hem de şık bir görünüme kavuşacaksınız.

 

  • Karın bölgenizde yağlanmalar var diye etek giymek hayal değil! Özellikle yüksek bel pileli etekler, karın bölgesi yağlarınızı gizlemenize yardımcı olacak. 

 

 

  • Balıkçı pantolonlar giyerek karın bölgesi yağlarınızı gizleyip, hem rahat olup hem de şık görüntü elde edebilirsiniz.

 

  • Karın bölgesi yağlarınızı gizlemek için büyük tokalı kemerler tercih edin. Kemeri, bel altından biraz daha yüksek noktadan bağlayın.

 

 

  • Düşük bel pantolonları gardrobonuzdan çıkarın! Karın bölgesini sıkıştırıp fazlalıkların yan taraflardan çıkmasına neden olur. Yüksek bel pantolonları, koyu renkli bluzlarla kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

 

  • Vücuda yapışan, dar bluzlar yerine üzerinizden akan tipte dökümlü kumaşa sahip bluzları tercih edin.

 

  • Kıyafet seçimlerinizde tuniklere ağırlık verebilirsiniz. Böylelikle fazlalıklarınızı kolayca kapatabilirsiniz.

 

 

  • Karın bölgenizde sizi rahatsız edecek bir yağlanma olabilir. Bunun yerine bacaklarınız ya da kollarınız gibi vücudunuzun başka bölgelerini vurgulayacak kıyafetler seçebilirsiniz.

 

 

  • İki parça giyinmek sizi her zaman zayıf gösterecektir. Tek parça elbise yerine, etek ve bluz ikilisini tercih edebilirsiniz.

 

  • Ceketli kombinler kullanarak karın bölgesindeki yağlarınızı gizleyebilirsiniz. Vücudunuza oturan bir ceket göbeğinizi gizleyecektir. Her kombine rahatlıkla uydurabileceğiniz blazer ceketler size çok yardımcı olacak.

 

 

 

GÖBEKLİ KADINLAR İÇİN GİYİM TÜYOLARI

 

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