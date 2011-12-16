Gardırop yenilemenin yolları nelerdir?

Dolabınızda bir sürü kıyafet olmasına rağmen hala giyecek bir şey bulamıyor musunuz? Peki, kıyafetleriniz gerçekten nitelikli mi? İşte şık bir stil için gardırop yenilemenin 10 altın kuralı...

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Gardırop yenilemenin 10 altın kuralı

Yeni bir işe başlıyorsunuz ya da çok kilo verdiniz; belki de artık kıyafetlerinizin modasının geçtiğini düşünüyorsunuz? Bunun için dolabınızı baştan yenilemeniz gerekir. İşte dolabınızı yenilemenize yardımcı olacak öneriler...

 

Nötr renklerle başlayın

Dolabınızda belli başlı nötr renklerin bulunmasına özen gösterin. Nötr renkler arasında; siyah, kahverengi, beyaz, ten rengi, lacivert, gri ve krem rengi yer alır. Bu renkleri isterseniz birbirleriyle kombinleyebilir isterseniz de moda olan renklerle farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Nötr renkler, orijinal bir çanta ve ayakkabı ile tamamlamak için idealdir.

 

Yerleştirmeyi öğrenin

Dolabınızı oluşturduğunuzda, en önemli şeylerden biri de doğru yerleştirmeyi bilmektir. Kıyafetlerinizi doğru yerlere koyduğunuzda hem giyinme süreniz kısalacak hem arkada kalmış eskimiş kıyafetleriniz olmayacak; hem de sabah giyinirken tüm dolabınızı dağıtıp toplamak zorunda kalmayacaksınız. Bunun için üstleri kalından inceye doğru olmak üzere farklı raflara yerleştirin. Kıyafetlerinizi kombinlemek için kullandığınız aksesuarlarınızı, kıyafetleriniz ile birlikte asın. 

 

GARDIROP NASIL DÜZENLENİR?

 

Dolabınızı temizleyin

Dolabınızı temizlemek, onu tekrar inşa etmeniz açısından çok önemlidir. Bunun için artık giymediğiniz ya da giymekten hoşlanmadığınız kıyafetlerinizden artık ayrılmanızın zamanı geldi.

 

Günlükler önemlidir

Her dolapta olması gereken parçalar arasında günlük giyebileceğiniz rahat ve işlevsel kıyafetler olması gerekir. Bu parçalar arasında; kotlar, beyaz üstler, siyah topuklu ayakkabılar, siyah minik elbiseler, nötr ceketler, kalem etekler, sade çantalar ve şık ama basit takılar yer alır. Bu pkıyafetler, bir dolabın olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu parçaları, işlevsel aksesuarlarla kombinleyip şık bir tarz yakalayabilirsiniz.  

 

Trend parçalardan kaçının

Trend parçalar eğlencelidir fakat; dolabınızı oluştururken özellikle bu tarz kıyafetlerden uzak durun. Trend kıyafetler ve aksesuarlar, çok kullanışlı değildir. Trend parçaları ve aksesuarları, her zaman kullanamayabilirsiniz. Her daim stil ve trendin arasında ayrım yapmayı bilin.

 

Bir dengeniz olsun

Dolabınızı gündelik hayat, gece hayatı ve iş hayatı için kategorilere ayırın. İşte giyilebilecek, gece dışarı çıkarken giyilebilecek, toplantılardan giyilebilecek gibi ayırım yaparsanız işiniz çok kolaylaşacaktır. Böylelikle hazırlanma süresinizi kısaltabilirsiniz.

 

Hayat tarzınızı önemseyin

Dolabınızı oluştururken ve alacağınız parçaları seçerken hayat tarzınızı önemseyin. Masabaşı bir işiniz mi var? Çok fazla resmi davete mi katılıyorsunuz? Çocuğunuz var ve sürekli aktif mi olmak zorundasınız? Sosyal alışkanlıklarınız nelerdir? Hayat tarzınızı yansıtan parçalarla her zaman şık ve dinamik olabilirsiniz. 

 

Kişiliğinizi katın

Hayatınız ve iş yaşamınız kıyafet seçiminizde size belirli kısıtlamalar getirebilir. Fakat tüm bunlara rağmen kişiliğinizin ön planda olmasına özen gösterin. Bir karaktere bürünürken sıkıcı olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun! Kıyafetlerinize, renkleri ve kişiselleştirilmiş aksesuarları kullanarak özgünlük katabilirsiniz.

 

Doğru bedeni seçtiğinizden emin olun

Alışveriş yaparken doğru kıyafeti seçtiğinizden emin olun. Bazı kıyafetler bol gelebilir, yıkanınca çekeceğini düşünebilirsiniz ama çekmeyebilir ya da çok dar bir pantolon giyildikçe açılır diyebilirsiniz fakat açılmayabilir. Bu nedenle alışveriş yaptıktan sonra kıyafetlerinizi evde de mutlaka deneyin. Bedeninize uygun olmayan kıyafetleri, vücut yapınıza göre terzide yaptırabilirsiniz.

 

Köle olmayın!

Her ne yaparsanız yapın, modanın kölesi olmayın. Beğenmediğiniz renklere ve sinir bozucu trendlere mahkum kalmayın. Moda, kendinize yakışanı giymektir. Moda eğlence içindir, kendinizi strese sokacağınız bir şey değil.

 

PARA HARCAMADAN STİL SAHİBİ OLMANIN YOLLARI NELERDİR?

 

Stil sahibi olmanın kısa yolu
+10
Gömleğinizi pantolon üstünde bırakmaktan vazgeçin! Lisedeki asi kız imajı hiç çekici değil. Belinizi ön plana çıkaran şık bir kemer kullanın. Etek ya da pantolonda gömleğinizin alt kısmından içeri sokun. Değişimi göreceksiniz.

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