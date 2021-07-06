Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar 6 Eylül'de açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV canlı yayınında okulların açılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "17 Ağustos'ta öğretmenlerin, 6 Eylül'de öğrencilerimizin okula gelmesini bekliyoruz" dedi. LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını da aktaran Selçuk telafi eğitim hakkında da bilgiler verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

Telafi eğitim hakkında...

“Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu. Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Bütün belediyelerimizin hangi imkânları varsa, başta tesisler, halı sahaların olduğu yerler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığımızın yerleri var. 493 bin faaliyet var bu etkinliklerde. Biz karar alırken öğretmen odalarına, il müdürlüklerine danışıyoruz. Bir okulun öğrencilerin ihtiyacını en iyi öğretmen ve okul müdürü bilir. Yazın sportif, kültürel, sosyal, duygusal faaliyetlere ağırlık verilmesi istendi. Buralarda akademik eksiklikten başka ihtiyaçları da karşılayacağız. İstedikleri zaman, istedikleri hafta, istedikleri gün yapacakları tek şey, telafidebendevarim.meb.gov.tr'ye başvurabilirler. Orada il, ilçeler var. Oradan başvuru yapabilirler. 300 bin civarında öğretmenimiz de 'telafide ben de varım" diye başvuru yaptı. Öğrenci sayısı yaklaşık 8 milyon civarında. Bulunduğunuz ilde, ilçede etkinliğin hepsine katılabilirsiniz. Bizim görevimiz okulları açık tutmak. Bilim insanları önümüze tablo koyar da derse ki, 'sayısal veriler endişe verici, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın sağlığı endişe altında' o zaman biz MEB olarak 'okullar kapatılsın' diye bir karar vermiyoruz. MEB ilk defa başka bakanlıkların verilerini dikkate alarak kararlar almaya başladı.

"Öğretmenlerimizin yüzde 90'ının aşıları tamamlandı"

Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor. Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

"6 Eylül’den itibaren öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz"

Elbette bu gidişe bakıyoruz, dünyadaki gidişe de bakıyoruz. Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde. Tereddütsüz Eylül'de başlayacak gibi yönetiyoruz. 6 Eylül’den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz."