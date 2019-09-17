Melekler sana neler söylüyor, öğrenmek ister misin?

+ Sonra Oku
Melekler sana neler söylüyor, öğrenmek ister misin?
Bütün Yazıları

Melek kartlarından 2 ay önce haberim oldu. Daha önce tarot kartlarını biliyordum ama melek kartlarını bilmiyordum. Son tarot baktığımda sevgilimin beni aldatacağını öğrenmiştim. Bu kartlar bana fayda getirmedi. Sonra bıraktım. Hakikaten aldatmadı, ben onu bıraktım. Hep öyle derler ya, "o ayrılmadı, ben bıraktım". Fakat melek kartları adından da anlaşılacağı gibi melek, yani daha ne kadar iyi ve huzur verici olabilir ki?

 

Melek kartları ile tanışmama gelince... Tabii ki sosyal medyada Ece Targıt’ın paylaştığı videoları izlemekle başladı. Çok fazla video izleyen biri olmadım ama bu ilgimi çekti diyebilirim. En sık kullanılan kartı mağazadan 35-40 Lira gibi bir fiyata satın aldım. Bu kartlara internet sitelerinden de sahip olmak mümkün. 83 kuşağı olduğum için internetten alışveriş hala yapamayanlardanım. En fazla 2 kere parfüm almışımdır. Sonra alerjim olunca onu da kestim.

 

İlk odaklanıp sorduğum soru, akşama diyetisyen randevum olduğu için, "Kilo verecek miyim?" oldu. Gel gör ki bana çıkan kartta “BİR MUCİZE BEKLE VE İNAN” yazıyordu. O an yıkıldım. İnsülin direncim olmuş 16, zaten mide ve bağırsakları serseri mayın yapan o direnç kırıcı ilaç olmadan zayıflayamayacağım aşikardı. Doktorum en azından o ilacı şu an zorunlu tutuyor. "Doktor kontrolü olmadan asla" diyenlerdenim. Doktor derken, endokrinologtan bahsediyorum. Bu durumda bir mucize ya da Jetgiller'in sihirli dolapları iyi olurdu. Hatırladın sen; hani fönsüz giriyordun da görümce saçıyla ve makyajla çıkıyordun.

 

Melek kartlarını önce fal sanmıştım ilk başta ama değilmiş. İkinci yıkılışım. Kartları koruyucu meleklerden mesaj almak amacıyla kullanılıyorlarmış. İlk defa melek kartı satın alıyorsanız yapmamız gereken bazı ritüeller varmış. Öncelikle kartların enerjisinin sadece kendi enerjinizle dolması gerekli. Bu yüzden üzerindeki tüm enerjileri temizlemek gerekiyor. Kalbinin üzerine tutmalar, yazanları tekrarlamalar gibi hoş ritüelleri var. Her sabah kendimiz için bir kart seçtikten sonra o kartı gün içinde yanımızda taşıyıp ondan enerji alabiliriz. Başımız sıkıştığında kartı düşünüp de güç alabiliriz. Diğer bir amaç ise, sormak istediğimiz sorunun cevabı için sadece sorumuza odaklanıp gözümüzü kapattığımızda kartları karıştırırız. Soldan sağa seçtiğimiz 3 kartı açarız. Geçmiş, şuan, gelecek şeklinde kartlar bize yanıtlar veriyormuş. Kendimize dürüst davranmak burada en önemlisi. Herkesi kandırabilirsin ama kartları asla. Kartlar senin kartın olduğu için başka birine vermemelisin ki başkasının enerjisi kartına geçmesin. Ayrıca melek kartları olumsuz bağları kesmek amacıyla da kullanılabilir. Seni etkileyen olumsuz bir bağı keser. Sigara, alkolden melek kartları ile kurtulabilmek mümkün, diyorlar. Böyle şeyler motivasyonu arttırıp aracı oluyorlar.

 

Güzel, değil mi? Canınızı sıkan bir durum, olay hatta bir kişi ile bağlarınızı ayırabilirsiniz. Olumsuz bağları olumlu bir bağ ile de takas edebilirsiniz. Modern dünyanın bize getirdikleri böyle olmulu ve pozitif şeyleri değerlendirebiliriz. Sonuçta milyonlarca internette fal baktıranlar var bu ülkede bence melek kartları da varlığını sürdürebilir.

 

 

Ebru Küçükgökdemir

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bırak, hayal gücün seni uçursun
Bırak, hayal gücün seni uçursun
Sarı oda, büyük hayaller...
Sarı oda, büyük hayaller...
"Özel" teşekkür
"Özel" teşekkür
Kendiniz
Kendiniz
Karşımızdaki "biz" değil!
Karşımızdaki "biz" değil!
Sevgi ve şefkat görmek için çocuk kalınmaz
Sevgi ve şefkat görmek için çocuk kalınmaz
Kendine güven
Kendine güven
Tecrübelerim: Çocuklarda diş gıcırdatma
Tecrübelerim: Çocuklarda diş gıcırdatma

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Doğum korkusu nasıl yenilir?
    Doğum korkusu nasıl yenilir?

    Süresi : 02:20 İzlenme : 9829

  • 4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi
    4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

    Süresi : 00:57 İzlenme : 4108

  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X