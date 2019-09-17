Melekler sana neler söylüyor, öğrenmek ister misin?

Melek kartlarından 2 ay önce haberim oldu. Daha önce tarot kartlarını biliyordum ama melek kartlarını bilmiyordum. Son tarot baktığımda sevgilimin beni aldatacağını öğrenmiştim. Bu kartlar bana fayda getirmedi. Sonra bıraktım. Hakikaten aldatmadı, ben onu bıraktım. Hep öyle derler ya, "o ayrılmadı, ben bıraktım". Fakat melek kartları adından da anlaşılacağı gibi melek, yani daha ne kadar iyi ve huzur verici olabilir ki?

Melek kartları ile tanışmama gelince... Tabii ki sosyal medyada Ece Targıt’ın paylaştığı videoları izlemekle başladı. Çok fazla video izleyen biri olmadım ama bu ilgimi çekti diyebilirim. En sık kullanılan kartı mağazadan 35-40 Lira gibi bir fiyata satın aldım. Bu kartlara internet sitelerinden de sahip olmak mümkün. 83 kuşağı olduğum için internetten alışveriş hala yapamayanlardanım. En fazla 2 kere parfüm almışımdır. Sonra alerjim olunca onu da kestim.

İlk odaklanıp sorduğum soru, akşama diyetisyen randevum olduğu için, "Kilo verecek miyim?" oldu. Gel gör ki bana çıkan kartta “BİR MUCİZE BEKLE VE İNAN” yazıyordu. O an yıkıldım. İnsülin direncim olmuş 16, zaten mide ve bağırsakları serseri mayın yapan o direnç kırıcı ilaç olmadan zayıflayamayacağım aşikardı. Doktorum en azından o ilacı şu an zorunlu tutuyor. "Doktor kontrolü olmadan asla" diyenlerdenim. Doktor derken, endokrinologtan bahsediyorum. Bu durumda bir mucize ya da Jetgiller'in sihirli dolapları iyi olurdu. Hatırladın sen; hani fönsüz giriyordun da görümce saçıyla ve makyajla çıkıyordun.

Melek kartlarını önce fal sanmıştım ilk başta ama değilmiş. İkinci yıkılışım. Kartları koruyucu meleklerden mesaj almak amacıyla kullanılıyorlarmış. İlk defa melek kartı satın alıyorsanız yapmamız gereken bazı ritüeller varmış. Öncelikle kartların enerjisinin sadece kendi enerjinizle dolması gerekli. Bu yüzden üzerindeki tüm enerjileri temizlemek gerekiyor. Kalbinin üzerine tutmalar, yazanları tekrarlamalar gibi hoş ritüelleri var. Her sabah kendimiz için bir kart seçtikten sonra o kartı gün içinde yanımızda taşıyıp ondan enerji alabiliriz. Başımız sıkıştığında kartı düşünüp de güç alabiliriz. Diğer bir amaç ise, sormak istediğimiz sorunun cevabı için sadece sorumuza odaklanıp gözümüzü kapattığımızda kartları karıştırırız. Soldan sağa seçtiğimiz 3 kartı açarız. Geçmiş, şuan, gelecek şeklinde kartlar bize yanıtlar veriyormuş. Kendimize dürüst davranmak burada en önemlisi. Herkesi kandırabilirsin ama kartları asla. Kartlar senin kartın olduğu için başka birine vermemelisin ki başkasının enerjisi kartına geçmesin. Ayrıca melek kartları olumsuz bağları kesmek amacıyla da kullanılabilir. Seni etkileyen olumsuz bir bağı keser. Sigara, alkolden melek kartları ile kurtulabilmek mümkün, diyorlar. Böyle şeyler motivasyonu arttırıp aracı oluyorlar.

Güzel, değil mi? Canınızı sıkan bir durum, olay hatta bir kişi ile bağlarınızı ayırabilirsiniz. Olumsuz bağları olumlu bir bağ ile de takas edebilirsiniz. Modern dünyanın bize getirdikleri böyle olmulu ve pozitif şeyleri değerlendirebiliriz. Sonuçta milyonlarca internette fal baktıranlar var bu ülkede bence melek kartları da varlığını sürdürebilir.

Ebru Küçükgökdemir

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