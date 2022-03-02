Maske yasağı kalktı mı? Hangi alanlarda maske kullanmak zorunlu?

"Toplu taşıma araçlarında maske kullanılacak mı?", "Nerelerde maske takılacak?", "Açık-kapalı alanlarda maske zorunluluğu son durumu nedir?" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında maske kullanımına dair yeni açıklamalarda bulundu.

Maske yasağı kalktı mı? Hangi alanlarda maske kullanmak zorunlu?
Yaşam
02 Mart 2022 Çarşamba

Koronavirüs Bilim Kurulu, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesini görüşmek amacıyla toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların önemli ölçüde esnetileceğini, mücadelenin bireysel olarak sürdürülmeye devam edeceğini söyledi.


Covid-19’la bireysel mücadelenin önemine dikkat çektiği konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil" dedi. Sağlık Bakanı Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir" dedi.


Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam edecek mi?

Basın mensuplarından gelen “Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam edecek mi?” sorusunu yanıtlayan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."


Düzenlenen basın toplantısının ardından sosyal medya hesabında da maske kullanımına ilişkin açıklamada bulunan Koca, “Maske konusunda yeni dönemde geçerli prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi, gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz” dedi.



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