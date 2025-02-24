Mart ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay iki adet çok önemli tutulma var. Onların yazılarını ayrıca yazacağım fakat bunların dışında gezegen açıları açısından Mart ayı çok da hareketli sayılmaz. En azından uzak gezegenler dediğimiz gezegenlerin etkileşimi açısından konuşabilirim. Hızlı gezegenler her ay belli bir sayıda açı yaparlar.

Bu ayın önemli etkiler Merkür ve Venüs’ün geri gitmeye başlayacak olması. Merkür’ün Koç’a ve ardından Balık’a, Venüs’ün de Balık burcuna geri dönecek olması. Ay’ın tam son günü ise Neptün Koç burcuna geçecek ki bu kısa bir geçiş olacak. Neptün ekim ayına kadar burada kaldıktan sonra tekrar Balık burcuna geri dönecek. Sonraki Koç geçişi yani kalıcı geçiş 2026 yılında olacak.

Merkür ve Venüs’ün retro yapacak olması iletişim, ilişkiler açısından birtakım yavaşlamalara, eskilerin geri dönme potansiyeline işaret ediyor. Birtakım şeyleri geriye dönüp düzeltme yaptığımız dönemlere giriş yapıyoruz. Venüs ay başından Nisan ortasına, Merkür de ay ortasından Nisan ortasına kadar gerileyecek. Yani özellikle Ay’ın ikinci yarısından Nisan’ın ikinci yarısına kadar bu etkileri baskın olarak yaşayacağız.

Merkür ve Venüs Koç burcunda olacaklar. Her ne kadar gerileme etkisi de olsa bu konularda, yani iletişim, yazışmalar, kısa yolculuklar, sosyal ve ikili ilişkiler konusunda aslında cesur olduğumuz da bir dönem. Girişim yapmak istediğimiz bir dönem fakat biraz zamanlama problemleri yaşayabiliriz retro etkilerden ötürü. Bu ikisinin Balık burcuna geçmesi de Ay ortasından sonra diyebilirim. Venüs güçlenecek, Merkür zayıflayacak. Yani aslında aşk, , romantizm oldukça yükselecek fakat sorgulama, analitik düşünme yeteneği biraz düşecek. Her iki durumda da mantığımızdan çok duygularımızı dinleyeceğiz.

Ay sonunda ise Neptün Koç burcuna geçecek, yazının başında söylediğim gibi bu aslında Ekim ay’ının sonuna kadar devam edecek. Aslında oldukça uzun bir süre Koç’ta kalacak diyebilirim. Neptün’ün Koç burcuna geçmesi, bireylerde daha yenilikçi, girişimci ve yaratıcı bir ruh halini tetikleyebilir. Burada hem doğru sezgisel hareketler hem de yanlış olabilecek, aldatıcı aksiyonlar bekliyorum. Tabi bunlar haritalarımızda Neptün’ün kişisel gezegenlerimize yaptığı açılara bağlı. Sert açılarda yanılgı içerisine düşebilir, yumuşak açılarda da sezgilerimizle doğru kararlar alabiliriz. Koç burcu haritalarımızda hangi eve düşüyorsa bu etkiler o konular üzerinde geçerli.

Mart ay’ının önemli gökyüzü açıları:

2 Mart - Venüs geri harekete başlıyor!

2 Mart - Merkür Neptün Kavuşumu:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

2 Mart - Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

3 Mart - Merkür Koç'ta!

5 Mart - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

8 Mart - Güneş Mars Üçgeni:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

12 Mart - Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan Venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

12 Mart - Güneş Satürn Kavuşumu:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

14 Mart - Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

15 Mart - Merkür geri harekete başlıyor!

20 Mart - Güneş Neptün Kavuşumu:

Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

20 Mart - Güneş Koç'ta!

22 Mart - Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

23 Mart - Güneş Venüs Kavuşumu:

Eğlenceli, neşeli, rahat ve tembel günlerdeyiz. Sevdiğimizi sevildiğimizi hissediyor hissettiriyoruz. Kendimizi güzel ifade ediyoruz. Bu gün sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilir, eğer yasaklar gevşetildiyse eğlenceli bir aktivite yapılabilir.

23 Mart - Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

24 Mart - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bugün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

26 Mart - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

26 Mart - Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

27 Mart - Venüs Balık'ta!

27 Mart - Venüs Neptün Kavuşumu:

Romantizm ve ilişkilerdeki yaratıcılık zirve yapabilir. Bir o kadar da duygusal, incinmiş, alınmış hissedebilir, yanılgılara çok açık olabiliriz. Uçlarda bir durum. Aşkın ve etkilenirliğin de zirvede olduğu bir dönem.

30 Mart - Merkür Balık'ta!

30 Mart - Merkür Neptün Kavuşumu:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

30 Mart - Neptün Koç'ta!

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