Mars'ta günbatımı ilk kez görüntülendi

2 Şubat'ta kaydedilen son görüntüde Mars'ta Güneş'in alçaldığı ve ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görülüyor. 'Alacakaranlık' olarak bilinen bu günbatımı ışıkları ilk kez Kızıl Gezegen'de bu kadar net biçimde fotoğraflandı.

Araştırmacılar, Mars'taki bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak gezegenin atmosferini, sıcaklıklarını ve rüzgarlarını tıpkı Dünya'da olduğu gibi daha iyi anlayabilir. Görüntüyü yorumlayan atmosfer bilimci Mark Lemmon; "Renk geçişlerine baktığımızda, bulut genelinde parçacık boyutunun değiştiğini görüyoruz. Bu da bize bulutun nasıl geliştiğini ve parçacıklarının boyutunun zaman içinde nasıl değiştiğini gösterecek" açıklamasında bulundu.