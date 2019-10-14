"Mançalı Adam Müzikali" Süreyya Operası’nda

Dünya prömiyeri ile Broadway prömiyeri ilk 1965'de gerçekleştirilen "Mançalı Adam" müzikali (Man of La Mancha), İstanbul Devlet Opera Balesi'nin eşsiz uyarlaması ile tekrardan hayat buluyor.

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"Mançalı Adam Müzikali" Süreyya Operası’nda

16. yüzyılın sonlarında geçen müzikal görkemli dekorları, yüzyılı yansıtan kostümleri ve ihtişamlı sahne efektleri ile seyirciyi 'kendi çılgın dünyasında şövalyeliğin varolduğuna inan ve beraberinde soylu centilmenliği yaşatan onurlu şövalye Don Kişot’un tutku dolu olduğu kadar hüzünlü hikayesinin anlatıldığı zamanlara alıp götürüyor.

 

İspanya'da geçen görkemli müzikalin kısaca konusu vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak tiyatral bir savunma gerçekleştirir.

 

 

Miguel de Cervantes'i İDOB genel müdürü ve sanat yönetmeni Suat Arıkan'ın canlandırdığı, Mitch Leigh’in bestelediği, metin ve şarkı sözü Dale Wasserman ile Joe Darion tarafından yazılan, Güngör Dilmen tarafından Türkçeye çevirilen bu harika müzikal 7'den 70'e her yaştan seyirci için anlaşılması kolay ve keyifle izleyebilecekleri bir görsel müzik şölenine çeviriyor.

 

Bu keyifli müzikal, "2019 Güz Sezonu"nda ilk olarak 22 Ekim'de Süreyya Operası’nda perdelerini açıyor.

 

 

2019 - 2020 sezonunda sadece 9 temsil ile sadece Süreyya Operası'nda sergilenecek bu eşsiz oyunu kaçırmayın.

 

Bu muhteşem müzikali seyircileri ile buluşturan tüm İDOB sanatçılarına ve emeği geçen herkese harika bir sezon geçirmeleri dileğiyle...

 

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade

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