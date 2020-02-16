Yüz maskeleri için en iyi 7 besin‏

Çilek
Çilek, birçok cilt bakım özelliği olan bir başka meyvedir. Çileği dişlerinizi beyazlatmak, cildinizi temizlemek, akneleri tedavi etmek, kepeği önlemek ve hatta pigmentasyonu tedavi etmek için kullanabilirsiniz. Çilek kullanarak yüz maskesi yapmak kolaydır. Yapmanız gereken tek şey bir miktar çileği ezerek yüzünüze uygulamaktır. Böylelikle cildiniz daha parlak, sıkı ve yumuşak olacak.
peki cildimizi asyalılar gibi gergin ve pürüzsüz yapmak için hangi meyveleri öneriyorsunuz?Cevapla
ya işe yaramazısaCevapla