Yüz maskeleri için en iyi 7 besin‏

Yüz maskesi yapmakta kullanacağınız en iyi besinler mutfağınızda duruyor. İşte o besinler...

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    Harika bir cilt için evinizde kolaylıkla yaratabileceğiniz tamamen doğal yüz maskeleri varken neden dudak uçuklatan güzellik ürünlerine tonlarca para veresiniz ki? Yiyeceklerle yapılan yüz maskeleri yeni bir şey değil; ancak birçok güzellik ürünündeki şüpheli kimyasalların daha çok farkına vardığımız şu günler, yüz maskeleri için en iyi gıdaları tekrar tanımak ve onlara bir şans vermek için en iyi zaman!

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    Muz

    Muz, inanılmaz bir meyvedir. Regl döneminde yediğiniz bir muzun sancılarınıza iyi geleceğini biliyor musunuz? Aynı zamanda içerdiği bolca A ve E vitaminleri yüzünden yüz maskelerinde kullanılan besinlerin en iyilerindendir. Bu meyveyi yüze uygulamak cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve bakımlı olmasını sağlar. Aldığınız olgun muzu iyice ezin ve 10-20 dakikalığına yüzünüze uygulayın. Ilık suyla durulayın ve yumuşak cildinizin tadını çıkarın.

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    Avokado

    Bu yumuşak kıvamlı meyve A vitamini ve antioksidanlar açısından çok zengin olduğundan yüz maskelerinde kullanmak için idealdir. Avokadoya bir şans vermeyi düşünüyorsanız eğer olgunlaşmış bir avokadonun yarısını bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak bir tür macun elde edin ve yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra durulayın. Cildinizin daha yumuşak, sıkı ve esnek olduğunu hissedeceksiniz.

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Yorumlar
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Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    03 Ekim 2018 Çarşamba 11:34

    peki cildimizi asyalılar gibi gergin ve pürüzsüz yapmak için hangi meyveleri öneriyorsunuz?

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  • Misafir
     
    11 Nisan 2017 Salı 23:47

    ya işe yaramazısa

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