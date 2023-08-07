Limonlu krema tarifi

Yaz lezzeti;

Limon aromasının yoğun hissedildiği ferahlatıcı leziz tatlıyı kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

4 limonun suyu, 200 ml

3/4 bardak toz şeker

1/2 bardak mısır nişastası

1 kutu sade quark,140 gr

1 kutu krema, 200 ml, %35 yağlı

1 paket vanilya

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yapılışı:

*Toz şeker ve nişastayı sos tenceresine alarak karıştırın, limon suyunu ekleyin, orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Cam kaseye aktarıp üzerine yapışacak gibi streç film ile kaplayarak soğuması için buzdolabına kaldırın.

*Soğuyan limon peltesini derin bir kaba alarak quark ile birlikte çırpın.

*Krema, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ayrı bir kaba alarak kremamsı hale gelene kadar çırpın, limonlu & quarklı karışımı ekleyip homojen kıvama gelene kadar çırpın.

*Kremayı sıkma torbasına aktarıp kuplara pay edin. Servis edene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Quark yerine krem beyaz peynir veya labne kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...