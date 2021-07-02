Limonlu bisküvili pasta

Yaz lezzeti; limonun ferahlatıcı tadıyla bisküvilerin buluştuğu hazırlaması pratik nefis pasta... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Limonlu bisküvili pasta
Yaşam
02 Temmuz 2021 Cuma

Servis: 20*29 cm lik dikdörtgen cam kapta


Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika


Limonlu bisküvili pasta için malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 3 yumurta

  • 175 gr toz şeker, 1 bardak

  • 50 gr mısır nişastası, 2 yemek kaşığı

  • 2 limon suyu

  • 2 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 500 ml süt, 2,5 bardak

  • 2 paket finger (parmak) bisküvi, 300 gr

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

  • Dilediğiniz mevsim meyveleri



Limonlu bisküvili pasta yapılışı:

*Yumurtalar ve toz şekeri orta boy bir tencereye alarak mikserle 3 - 4 dakika çırpın. Mısır nişastası, iki limonun suyu, limonların rendelenmiş kabukları ve sütü tenceredeki yumurtalı karışıma ilave edin. El çırpıcısı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.


*Cam kabı suyla ıslatıp fazlalığını ters çevirerek dökün. Limonlu kremadan bir kepçe kadar alarak kabın tabanına yayın, üzerine bir sıra bisküvi yerleştirin. Kalan kremanın yarısını bisküvilerin üzerine yayın ve bir kat daha bisküvi yerleştirin. Bisküvilerin üzerine kalan kremayı yayarak spatula yardımıyla düzeltin. Üzerini hindistan cevizi rendesiyle tamamen kaplayın. Buzdolabında 3 saat kadar beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırarak Antep fıstığı ezmesi ve mevsim meyveleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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