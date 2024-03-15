Lazanyadan pratik su böreği nasıl yapılır?

Elde açmaya vaktim yok ama canım su böreği çekiyor derseniz bu tarif tam size göre! İşte lazanya hamurundan pratik su böreği yapılışı… Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden!

Lazanyadan pratik su böreği nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 15 Mart 2024 17:00
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Evde paketi açılmış hazır lazanyayı değerlendirdiğim peynirli su böreğinin lezzetini biz çok beğendik, üstelik yapılışı da çok pratik… Bu arada bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz…


Servis: 20*29 cm’lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

Lazanyayı haşlamak için:

  • 15 yaprak lazanya

  • 4 litre su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

  • 1 su bardağı süt, 200 ml

  • 75 gr tereyağı, eritilmiş

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yumurta

  • 300 gr beyaz peynir + lor karışımı

  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın kabına sürmek için

Üzerine:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri




Lazanyadan pratik su böreği yapılışı:

*Suyu büyükçe bir tencereye alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve sıvı yağı ekleyin. Lazanyaları her defasında 5 er adet olmak üzere kaynayan suya bırakın, birbirlerine yapışmamaları için çatal veya kevgir kepçe yardımıyla ayırın. Yumuşayana kadar 3 - 4 dakika haşlayıp soğuk su dolu kaba aktarın ve temiz bir mutfak havlusu üzerine yan yana sıralayın. Diğerlerini de aynı işlemi uygulayın.


*Sos malzemelerini derin bir kaseye alıp el çırpıcısı ile iyice çırpın.


*Peynir, lor ve maydanozu karıştırın, ihtiyaç duyarsanız damak tadınıza göre az miktarda tuz ekleyin.


*Fırın kabının tabanına ve yanlarına tereyağı sürün, ilk 3 adet haşlanmış lazanyayı yan yana yerleştirin (kabın boyutuna göre lazanyalar biraz üst üste gelse de sorun olmuyor). Üzerine sostan 3 yemek kaşığı yayın, sosun üzerine peynirli karışımın 1/4 ünü serpiştirin. Toplamda 5 kat lazanya, aralarda 4 kat peynir olacak gibi aynı işlemi tekrar edin. Son 3 lü lazanyayı yerleştirip kalan sosu üzerine dökün ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.


*180 decede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar 30 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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