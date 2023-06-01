Lavaştan kolay lahmacun tarifi

Pratik lahmacunu 15 cm çapındaki küçük boy lavaşlarla hazırladım, dilerseniz 5 - 6 adet büyük boy lavaş kullanabilirsiniz...

Servis: 9 - 10 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Lavaştan kolay lahmacun için malzemeler:

350 gr orta yağlı dana kıyma

1 orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

3 adet yeşil sivri biber

2 küçük kapya biber

2 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

9 - 10 adet küçük boy veya 5 - 6 adet büyük boy lavaş

Lavaştan kolay lahmacun yapılışı:

*3 adet fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayıp hazırda bekletin. Fırın ısısını 220 dereceye ayarlayın (iç harcı hazırlarken bu arada fırın iyice ısınmış olmalı).

*Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup soğanı kabaca doğrayarak sarımsak ile birlikte blendere alın, üzerine doğranmış biberleri ve kabuğu soyulmuş domatesleri de kabaca doğrayıp ekleyin, hepsini püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Püre haline gelen sebzeli harcı geniş bir kaba aktarın, üzerine salçalar, zeytinyağı, pul biber, tuz ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın.

*Lavaşları tepsilere sıralayın, üzerlerine birer avuç dolusu kıymalı harçtan yayın ve 220 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

*Lahmacunlar fırında pişerken bu arada dilerseniz soğan piyazı hazırlayabilirsiniz; 1 büyük kuru soğanı piyazlık doğrayın, 2 - 3 sap ince doğranmış maydanoz, 1 çay kaşığı sumak ve minik doğranmış kapya biber ile harmanlayıp tabağa geçirin.

Kısa notlar:

*Kıymalı harcın tam lezzetini alabilmek için lavaşların üzerlerine harçtan epey bol yaydım. Daha az iç harçlı isterseniz 2 - 3 adet fazladan lavaş kullanabilirsiniz.

*Lavaş çabuk kızardığından pişirme süresini aşmayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...