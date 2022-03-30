Türkiye'nin en ünlü çocuk yazarlarından Sara Şahinkanat tarafından eğitici, öğretici ve keyifli bir dille kaleme alınan, Hüseyin Sönmezay'ın resmettiği "Kuşlara Fısıldayan Kız" kitabında çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi vurgulanıyor; doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora isimli bir karakter üzerinden anlatılıyor.

Koroplast’ın çevre bilincini aşılamak, geri dönüşümü ve önemini anlatarak bu konuda alışkanlık oluşturmak ve farkındalık yaratmak için ön ayak olduğu kitap daha fazla çocuğa ulaşsın diye dijital olarak da kurgulandı. Animasyonlarla hareketlendirilen ve bir anlatıcı tarafından dinlenebilen "Kuşlara Fısıldayan Kız" hikaye kitabına küçük bir internet araması ile ulaşabilirsiniz.

Kitaba dair bir not: Kitabının 1.000 adetinin dış kapağı, toplanan atıkların geri dönüşümünden üretilen özel plastik kapak ve sayfaları da geri dönüşümlü kağıttan üretildi.