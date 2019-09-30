Kuru meyveli fındıklı çikolata

Arzu ettiğiniz kuru meyve karışımıyla hazırlayabileceğiniz çikolatalı lezzetli atıştırmalıklar…

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Kuru meyveli fındıklı çikolata
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Servis: 24 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

 

Malzemeler:

  • 250 gr bitter kuvertür çikolata
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 250 gr kayısı, incir ve üzüm gibi arzu ettiğiniz meyve kurusu
  • 100 gr fındık içi

 

Üzerine;

  • 50 gr beyaz çikolata

 

Yapılışı:

20 cm’lik kare kabı fırın kağıdıyla kaplayıp hazırda bekletin. Çikolata, tereyağı ve sütü sos tenceresine alıp çok kısık ateşte eritin. El çırpıcısıyla karıştırarak homojen hale getirin. Meyve kurularını tavla zarı formunda doğrayın, fındıkları iri parçalar olacak gibi havanda dövün. Çikolata karışımına meyve kuruları ve fındıkları ilave ederek karıştırın, kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra eritilmiş beyaz çikolatayı üzerine gelişi güzel çizikler halinde akıtın. Arzu ettiğiniz gibi dilimlere ayırarak servis edene kadar serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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