Kuru meyveli fındıklı çikolata

Arzu ettiğiniz kuru meyve karışımıyla hazırlayabileceğiniz çikolatalı lezzetli atıştırmalıklar…

Servis: 24 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr bitter kuvertür çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı süt

250 gr kayısı, incir ve üzüm gibi arzu ettiğiniz meyve kurusu

100 gr fındık içi

Üzerine;

50 gr beyaz çikolata

Yapılışı:

20 cm’lik kare kabı fırın kağıdıyla kaplayıp hazırda bekletin. Çikolata, tereyağı ve sütü sos tenceresine alıp çok kısık ateşte eritin. El çırpıcısıyla karıştırarak homojen hale getirin. Meyve kurularını tavla zarı formunda doğrayın, fındıkları iri parçalar olacak gibi havanda dövün. Çikolata karışımına meyve kuruları ve fındıkları ilave ederek karıştırın, kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra eritilmiş beyaz çikolatayı üzerine gelişi güzel çizikler halinde akıtın. Arzu ettiğiniz gibi dilimlere ayırarak servis edene kadar serin yerde saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…