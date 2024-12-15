Kuru domatesli kişnişli zeytin mezesi

Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler
- 250 gr siyah zeytin
- 250 gr yeşil zeytin
- 10 -12 adet yarım kurutulmuş domates
- 1 küçük kapya biber
- Yarım sarı dolmalık biber veya köy biberi
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, havanda ezilmiş
- 1 limon
- 4 - 5 dal biberiye, incecik doğranmış
- 1 diş ezilmiş sarımsak, opsiyonel
- 1 yemek kaşığı kapari
- 1 tatlı kaşığı tane karabiber
- 4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
Kurutulmuş domates ve biberleri çok minik küpler halinde olacak gibi doğrayın. Limonun yarısını ince dilimleyip kabuğuyla birlikle minik doğrayın, diğer yarısının suyunu sıkın. Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırarak servis tabağına geçirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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