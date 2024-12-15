Kuru domatesli kişnişli zeytin mezesi

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler

250 gr siyah zeytin

250 gr yeşil zeytin

10 -12 adet yarım kurutulmuş domates

1 küçük kapya biber

Yarım sarı dolmalık biber veya köy biberi

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, havanda ezilmiş

1 limon

4 - 5 dal biberiye, incecik doğranmış

1 diş ezilmiş sarımsak, opsiyonel

1 yemek kaşığı kapari

1 tatlı kaşığı tane karabiber

4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Kurutulmuş domates ve biberleri çok minik küpler halinde olacak gibi doğrayın. Limonun yarısını ince dilimleyip kabuğuyla birlikle minik doğrayın, diğer yarısının suyunu sıkın. Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırarak servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...