Kuru domatesli balzamikli kinoa salatası 

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz kuru domatesli, balzamikli ve kinoalı leziz ve sağlıklı salata...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak kinoa + 2 bardak su

150 gr Akdeniz salatası

1 adet kapya biber, incecik doğranmış

8 - 9 adet tam ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

10 - 12 adet kurutulmuş domates, ince doğranmış

2 yemek kaşığı parmesan peyniri, ince doğranmış

Sosu için;

1 büyük diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

*Kinoayı bol suda yıkayıp süzdürerek tencereye alın ve suyu ekleyin. Kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca ocağı kısık ateşe ayarlayın, suyunu tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Ocaktan alarak soğuması için kenara alın ve çatal ile karıştırarak taneleri birbirinden ayırın (bir gece önceden pişirip buzdolabında bekletebilirsiniz).

*Akdeniz salatasını yıkayıp sebze kurutucusu ile sularından arındırın.

*Sos malzemelerini bir kasede karıştırın.

*Yıkanmış Akdeniz salatasını büyük bir kaba aktarın, kinoa, kapya biber, ceviz içi, kurutulmuş domates ve parmesan peynirini ekleyin, sosu da salatanın üzerine gezdirerek iyice karıştırın.

Kısa bir not;

*Akdeniz salatası yerine dilediğiniz herhangi bir yeşillik kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...