Kovalayan taraf ben miyim?

"Kaçan kovalanır" taktiğine göre kendimi hep "kovalayan" gibi hissediyorum...

Kovalayan taraf ben miyim?
İlişki
22 Ağustos 2022 16:19
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Başlangıç aşamasındaki hemen hemen tüm ilişkilerle ilgili konuşurken "Kaçan kovalanır" taktiğini kullanmanız gerektiği illa söylenmiştir size. Bu taktiği her ne kadar anlamsız buluyor olsanız da kimi zaman istemeden de olsa bu taktiği uygulamaya çalışırken kendinizi buluyor olabilirsiniz.


Şu aralar flört aşamasında olduğum bir durumun içerisindeyim. Karşılıklı olarak hislerimizi belirttiğimiz bir ilişki aslında. Her şey çok açık ve hızlı bir şekilde ilerlemese de küçük adımlar atıyoruz birbirimize. Nedense ben bu adımları atarken çevremizdeki algıdan dolayı mı bilmediğim bir sebepten sürekli bir kadın olarak çekiniyorum.


Kendimi bazen bu taktiğin anlamsızlığını düşünürken bazen de onu uygulamaya çalışırken buluyorum. Karşı tarafın en ufak beklemediğim bir tepkisinde sanki yanlış bir şey yapmışım hissine kapılıyorum ve bu ilişki için onu zorlayıp zorlamadığıma dair endişelerim oluşuyor.


Normalde çok özgüvenli bir insan olmam bu durumu benim için daha da ilginç bir hale dönüştürüyor. En fazla kendime şaşırıyorum. Günlük yaşamımda hiçbir şeyin sonunu düşünmeden davranan biri olmam bana olduğum durumu garipsettiriyor.


Kendi kendime yarattığım bu algıdan nasıl kurtulabilirim? Kimseyi bir şeye zorlamadığım halde ister istemez bir adım geri durmaya çalışmaktan kendimi nasıl alıkoyabilirim?

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