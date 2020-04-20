Kötü düşüncelerden arınmak için ne yapmalı?

Zihninize doluşan negatif düşüncelerden arınmak için her gün uygulayabileceğiniz basit yöntemler var...

+ Sonra Oku
Zihinsel detoks için 5 öneri

Olumsuz düşüncelere takılıp kalmak sadece ruh sağlığımızı değil, fiziksel sağlığımızı da ciddi şekilde etkileyebiliyor. Sürekli olarak ruh halimizi kötü etkileyen düşüncelerle boğuşmak sinir sistemimize tehlikede olduğumuz mesajının iletilmesine neden oluyor ve bu da sindirim sistemimizin, bağışıklığımızın, uyku düzenimizin ve birçok organımızın çalışma şeklinin olumsuz etkilenmesine neden olarak sağlığımızı bozuyor. Tıpkı vücudumuzu zararlı kimyasallardan arındırmak için uygulayabileceğimiz detoks programları gibi, zihnimizi temizlemek için de bir tür detoks çalışması yapabiliriz. Ketojenik diyet üzerine yazdığı kitaplarla da tanınan kadın sağlığı uzmanı Dr. Anna Cabeca, zihinsel olarak arınmamızı sağlayacak önerilerini şöyle sıralıyor:

 

1- Kendinizi her gün gözlemleyin

Hayatın akışında kendimize dönüp bakmak için pek az fırsat bulabiliyoruz. Ancak sağlığımızı korumak için bedenimizde ve zihnimizde neler olup bittiğine dair bir farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Bir özbakım günlüğü tutun ve her gün sadece 15 dakikanızı ayırarak günlüğünüze o günkü halinizi not edin. Bugün neye şükrediyorsunuz? Bugün aklınızı ve bedeninizi beslemek için ne yaptınız?

 

2- Bağlantı kurun

Kendinizle, iç dünyanızla sağlıklı bir bağlantı kurmak, çevrenizdeki insanlarla bağlantı kurmanızı da kolaylaştırır. Bizler sosyal varlıklarız ve iletişim kurma ihtiyacı duyarız. Çevremizle kurduğumuz bağlantıların güçlü ve farkındalıklı olması, ruh halimizi doğrudan olumlu etkiler. Günlüğünüze notlar alırken kendinize şu soruları da sorun, bugün yeterince bağlantı kurabildim mi? Ailemle, dostlarımla, yaşadığım yerle, dünyayla bağlantım nasıl?

 

3- Teşekkür edin

Şükretmenin psikolojik olarak bizi iyileştirdiğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcut. Hayatımızda teşekkür edeceğimiz şeylerin varlığını hatırlamak, sadece ruh sağlığımızı iyileştirmekle kalmaz, bedenimizi de yatıştırır. Günlüğünüze her gün şükrettiğiniz bir-iki şey not etmek, gözlerinizi kapatıp şükran duyduğunuz insanlara teşekkür ettiğinizi hayal etmek, hatta sevdiklerinize doğrudan teşekkür etmek, zihninizdeki olumsuzluklardan arınmanıza yardımcı olacak.

 

4- Mutluluğunuzun önündeki engelleri fark edin

Mevlana’nın harika bir sözü vardır, “Yapmamız gereken sevgiyi bulmak değil, içimizdeki sevgiye karşı inşa ettiğimiz tüm o engelleri arayıp bulmaktır.” Hepimiz farkında olmadan bizi ilerlemekten alıkoyan ve sağlığımızı, ilişkilerimizi etkileyen psikoljik bariyerlerle yaşarız. Sizi mutlu olmaktan alıkoyan şeyleri keşfetmek bile, bu engellerden arınma sürecinizi başlatacaktır. Dr. Anna Cabeca şöyle diyor: “İnsanların büyük çoğunluğunun kendine negatif bir ışıkla baktığını görüyorum. Yeterli olmadıklarını düşünüyorlar. Yeterince sosyal değiller, yeterince güzel, seksi değiller... Oysaki hayat tarzında yapılacak değişikliklerle bu bakış açısını değiştirmek mümkün.”

 

5- Olumlamaların gücünden faydalanın

Kendi kendinize tekrarlayacağınız olumlu cümleler, beyninizin çalışma şeklini değiştirecek kadar etkili olabilir. Faydası bilimsel olarak da kanıtlanmış olumlamaların pozitif etkisini hayatınıza katmak için her gün size iyi gelen cümlelerle kendinizi onaylayın. “Mutluyum ve neşe ile doluyum”, “yeterliyim”, “enerjik ve üretkenim” gibi olumlamalar, zihinsel olarak canlanmanızı destekleyecektir.

 

DAHA SAĞLIKLI BEYİN VE KALP İÇİN ŞÜKREDİN Şükretmenin iyileştirici bir güc... ŞÜKRETMENİN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
“Zor zamanlarda kendini sevmek”
“Zor zamanlarda kendini sevmek”
Test: Duygusal yiyici misiniz?
Test: Duygusal yiyici misiniz?
Yediğiniz yiyecek mi, yoksa duygularınız mı?
Yediğiniz yiyecek mi, yoksa duygularınız mı?
Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor
Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor
Ruhsal olarak dayanıklı insanlardan zor zamanlar için ilham alabiliriz
Ruhsal olarak dayanıklı insanlardan zor zamanlar için ilham alabiliriz
Sakin bir ruh hali nasıl edinilir?
Sakin bir ruh hali nasıl edinilir?
Kurban rolü oynadığını nasıl anlarız?
Kurban rolü oynadığını nasıl anlarız?
Canınız sıkıldıkça yazın
Canınız sıkıldıkça yazın

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X