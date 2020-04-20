Zihinsel detoks için 5 öneri

Kötü düşüncelerden arınmak için ne yapmalı?

Zihninize doluşan negatif düşüncelerden arınmak için her gün uygulayabileceğiniz basit yöntemler var...

Olumsuz düşüncelere takılıp kalmak sadece ruh sağlığımızı değil, fiziksel sağlığımızı da ciddi şekilde etkileyebiliyor. Sürekli olarak ruh halimizi kötü etkileyen düşüncelerle boğuşmak sinir sistemimize tehlikede olduğumuz mesajının iletilmesine neden oluyor ve bu da sindirim sistemimizin, bağışıklığımızın, uyku düzenimizin ve birçok organımızın çalışma şeklinin olumsuz etkilenmesine neden olarak sağlığımızı bozuyor. Tıpkı vücudumuzu zararlı kimyasallardan arındırmak için uygulayabileceğimiz detoks programları gibi, zihnimizi temizlemek için de bir tür detoks çalışması yapabiliriz. Ketojenik diyet üzerine yazdığı kitaplarla da tanınan kadın sağlığı uzmanı Dr. Anna Cabeca, zihinsel olarak arınmamızı sağlayacak önerilerini şöyle sıralıyor:

1- Kendinizi her gün gözlemleyin

Hayatın akışında kendimize dönüp bakmak için pek az fırsat bulabiliyoruz. Ancak sağlığımızı korumak için bedenimizde ve zihnimizde neler olup bittiğine dair bir farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Bir özbakım günlüğü tutun ve her gün sadece 15 dakikanızı ayırarak günlüğünüze o günkü halinizi not edin. Bugün neye şükrediyorsunuz? Bugün aklınızı ve bedeninizi beslemek için ne yaptınız?

2- Bağlantı kurun

Kendinizle, iç dünyanızla sağlıklı bir bağlantı kurmak, çevrenizdeki insanlarla bağlantı kurmanızı da kolaylaştırır. Bizler sosyal varlıklarız ve iletişim kurma ihtiyacı duyarız. Çevremizle kurduğumuz bağlantıların güçlü ve farkındalıklı olması, ruh halimizi doğrudan olumlu etkiler. Günlüğünüze notlar alırken kendinize şu soruları da sorun, bugün yeterince bağlantı kurabildim mi? Ailemle, dostlarımla, yaşadığım yerle, dünyayla bağlantım nasıl?

3- Teşekkür edin

Şükretmenin psikolojik olarak bizi iyileştirdiğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcut. Hayatımızda teşekkür edeceğimiz şeylerin varlığını hatırlamak, sadece ruh sağlığımızı iyileştirmekle kalmaz, bedenimizi de yatıştırır. Günlüğünüze her gün şükrettiğiniz bir-iki şey not etmek, gözlerinizi kapatıp şükran duyduğunuz insanlara teşekkür ettiğinizi hayal etmek, hatta sevdiklerinize doğrudan teşekkür etmek, zihninizdeki olumsuzluklardan arınmanıza yardımcı olacak.

4- Mutluluğunuzun önündeki engelleri fark edin

Mevlana’nın harika bir sözü vardır, “Yapmamız gereken sevgiyi bulmak değil, içimizdeki sevgiye karşı inşa ettiğimiz tüm o engelleri arayıp bulmaktır.” Hepimiz farkında olmadan bizi ilerlemekten alıkoyan ve sağlığımızı, ilişkilerimizi etkileyen psikoljik bariyerlerle yaşarız. Sizi mutlu olmaktan alıkoyan şeyleri keşfetmek bile, bu engellerden arınma sürecinizi başlatacaktır. Dr. Anna Cabeca şöyle diyor: “İnsanların büyük çoğunluğunun kendine negatif bir ışıkla baktığını görüyorum. Yeterli olmadıklarını düşünüyorlar. Yeterince sosyal değiller, yeterince güzel, seksi değiller... Oysaki hayat tarzında yapılacak değişikliklerle bu bakış açısını değiştirmek mümkün.”

5- Olumlamaların gücünden faydalanın

Kendi kendinize tekrarlayacağınız olumlu cümleler, beyninizin çalışma şeklini değiştirecek kadar etkili olabilir. Faydası bilimsel olarak da kanıtlanmış olumlamaların pozitif etkisini hayatınıza katmak için her gün size iyi gelen cümlelerle kendinizi onaylayın. “Mutluyum ve neşe ile doluyum”, “yeterliyim”, “enerjik ve üretkenim” gibi olumlamalar, zihinsel olarak canlanmanızı destekleyecektir.

DAHA SAĞLIKLI BEYİN VE KALP İÇİN ŞÜKREDİN Şükretmenin iyileştirici bir güc... ŞÜKRETMENİN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ