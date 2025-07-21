Koşudan önce yenmesi gereken 4 yiyecek

Koşu yapmadan önce ne yediğiniz ve ne yemediğiniz oldukça önemlidir. İşte koşu öncesi beslenme hakkında bilmeniz gerekenler...

Koşudan önce yenmesi gereken 4 yiyecek
Sağlık
Giriş: 21 Temmuz 2025 14:28 Güncelleme: 21 Temmuz 2025 14:34
ABONE OL

Koşuyorsanız, muhtemelen ara sıra sindirim rahatsızlığı yaşamışsınızdır. Bu rahatsız edici küçük yan etki, performansınızı sınırlayabilir. Bazen o kadar dayanılmaz hale gelebilir ki koşunuzu tamamen bırakmanıza neden olabilir. Ciddi durumlarda sağlık riskleri bile oluşturabilir. Sports Med dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre sindirim sistemi sorunları, sporcular arasında oldukça yaygın. Genel olarak araştırmalar sporcuların %30-50'sinin bu tür şikayetler yaşadığını gösteriyor. Neyse ki bu etkiyi hafifletmeye ve performansınızı optimize etmeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekler var…


Beslenme, zindeliğin temel taşıdır ve koşucular için zamanlama her şeydir. Koşudan önce vücuda sindirim için yeterli zaman tanımak için iyi bir kural: Yemekten sonra iki ila üç saat, atıştırmalıktan sonra ise 30-60 dakika bekleyin. Yağ, protein ve lif oranı yüksek yiyeceklerden kaçının; bunların hepsi sindirimi ekstra zor ve zaman alıcıdır.


Tıpkı bazı yiyeceklerin koşudan önce sindirimi zorlaştırması gibi, diğerleri de enerjiyi optimize edip performansı artırabilir. İyi bir koşu öncesi öğün veya atıştırmalık, vücudu desteklemek ve performansı artırmak için sindirimi kolay karbonhidratların yanı sıra kan şekerini dengelemeye yardımcı olacak protein içermelidir. Koşudan önce ve koşu sırasında sıvı alımının yönetiminin de çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Bağırsakların su emme kapasitesi saatte 1 litre ile sınırlıdır ve bundan fazlası rahatsızlık ve şişkinliğe neden olabilir. Sıvı kaybınızı telafi etmek için koşudan önce doğru miktarda su içtiğinizden ve koşu boyunca susuz kalmadığınızdan emin olun.


Ve tıpkı çok fazla içmemeniz gerektiği gibi, çok fazla da yememelisiniz. Unutmayın, tok hissetmek istersiniz, tok değil. Hafif bir mide, maksimum enerji ve yeterli sıvı alımı için koşudan önce tüketebileceğiniz dört ideal yiyecekler:


Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi yüksek nişasta içeriğine sahiptir ve 100 gramında 12 gram protein oranıyla iyi bir protein kaynağıdır. Koşu öncesi ideal bir atıştırmalık için biraz meyve ve birkaç kaşık yoğurt ekleyebilirsiniz.


Muz

100 gramında 23 gram karbonhidrat bulunan muz, koşucuların en iyi dostudur. Muz, potasyum içeriği sayesinde bağırsakların su tutmasına yardımcı olarak koşu sırasında su ihtiyacını karşılar.


Badem

Protein açısından en zengin kuruyemişlerden biri olan badem, 28 gramlık porsiyonunda 6 gram protein içerir. Ayrıca 100 gramında 22 gram karbonhidratla yüksek oranda karbonhidrat içerir.


Az yağlı yoğurt

Yağın sindirimi zor olduğundan, koşudan önce az yağlı veya yağsız yoğurt tercih etmek en iyisidir. Dengeli bağırsak sağlığı ve enerji için biraz müsli (yulaf gevreği) ve bal ekleyin.


Referanslar

Jeanne Ballion. “4 Foods to Eat Before a Run”. Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/best-foods-for-running (21.07.2025).


İlginizi çekebilir: Koşmanın faydaları nelerdir?


Spor öncesi ve sonrası beslenme tüyoları
Spor öncesi ve sonrası beslenme tüyoları


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.