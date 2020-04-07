Koronavirüsten korunurken tetiklenen 7 cilt sorunu

Son haftalarda hiç olmadığı kadar sabun, dezenfektan ve kolonya ile temas eder olduk. Uzun süre eldiven ve maske kullanıyor, evde kalmamız nedeniyle de güneşten daha az yararlanıyoruz. Tüm bunlara bir de yeni koronavirüsün (Covid-19) yarattığı panik havası de eklenince; egzama başta olmak üzere, çeşitli cilt hastalıklarının tetiklenmesi kaçınılmaz oluyor. Peki eve kapandığımız şu günlerde hangi cilt hastalıklarında artış gözlemleniyor? Daha da önemlisi bu hastalıklara karşı nasıl önlem almalıyız? Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam koronavirüs nedeniyle tetiklenen 7 cilt sorununu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
Ellerimizi normalde günde ortalama 5-6 kez el yıkarken, koronavirüs salgınıyla beraber en az 15-20 kez, hatta daha fazla ve uzun sürelerde yıkıyoruz. Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor; egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor. Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt enfeksiyona açık hale geliyor. Ayrıca birçoğumuz uzun süreli eldiven kullanmak zorundayız. “Ancak bazı kişilerin özellikle lateks içeren eldivenlere karşı alerjisi olabiliyor” uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam sözlerine şöyle devam ediyor: “Lateks,nadiren de olsa ciddi alerjik şok tablosuna bile yol açabiliyor. Dolayısıyla lateks içermeyen eldivenler daha güvenlidir. Alerjik bünyeli kişilerin eldiven içine ayrıca bez astar dikmeleri ya da içi pamuklu, dışı yıkanabilir eldiven tercih etmeleri cilt sağlıkları için önemli” diyor.
Soğuk hava, nem kaybı, maske kullanımındaki artış, rüzgar, sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar; yüz bölgemizde kızarıklık, kaşıntı ve pullanmayla karakterize; halk arasında yağ egzaması olarak bilinen ‘seboreik dermatit’ şikayetini artıyor. Bu tablo yüzün yanı sıra saçlı deride ve göğsün üst bölgesinde de çok sık ortaya çıkıyor.
Atopik egzama stresin yanı sıra sabunlar, deterjanlar ve cilde uygulanan parfüm ile kolonya gibi kimyasal maddelerle tetiklenen bir hastalık. Ciltte kuruluk, pullu yama tarzında lezyon ve yoğun kaşıntıyla seyrediyor. Vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilen atopik egzamada kaşıntı nedeniyle ciltte yaralar oluşabiliyor.
Gerek stres, gerekse maske kullanımındaki artış, henüz ısınmayan soğuk havalar ve kuru ortamlar nedeniyle rozasea (gül hastalığı) yakınmalarında da artış görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam iltihaplı kızarıklık, sivilce benzeri kabartılar, yüzeysel damar genişlemeleri ve yanma şikayetlerine yol açan rozasea hastalığının genellikle yüzde ve burun çevresinde oluşsa da, vücudun diğer bölgelerinde de görülebildiğini belirtiyor.
Stres, evde kalmaya bağlı olarak yeme alışkanlıklarında değişiklik ve maske kullanımı nedeniyle ciltteki yağ bezeleri daha fazla çalışıyor. Bunun sonucunda da en başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun pek çok yerinde akneler ortaya çıkabiliyor.
Diyet çok önemli: Bol bol su içilmeli ve yağdan fakir beslenmelisiniz. Aşırı acılı ve baharatlı besinlerden kaçının, çikolata tüketimini de kısıtlayın.
Vitiligo ve sedef gibi birçok dermatolojik hastalık stresle tetiklenebiliyor. Güneşin insanı daha mutlu kılan bir özelliği olduğu kesin. “Dolayısıyla evde kaldığımız süreçte keyif aldığımız uğraşlarla zaman geçirmeli, bol bol su içmeli ve cildimizi düzenli nemlendirmeliyiz” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam bu tür basit koruma yöntemleriyle vitiligo ve sedef gibi cilt sorunlarını önleyebileceğinizi belirtiyor.