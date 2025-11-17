Komşu mu, o da ne?

"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" öğrendiğimiz ilk atasözlerinden biri. Ve anlamını açtığımızda içi ne kadar derin duyguları barındırıyor. Oysa şimdiki zamanda komşumuzun yüzünü görmez olduk. Aslında farklı açıdan bakalım olaya. Komşu kaldı mı şu zamanda?

Çocukluğumuzda komşu her şeydi. Akrabadan, aileden yakın olandı. Bizler koşa koşa bakkala gidip komşu teyzelere ekmek alan neslin çocuklarıydık. Komşu demek bizler için bayram şekeri, bayram harçlığı demekti. Komşu, bir fincan kahveydi. Komşu, öğle çayları, gece sohbetleriydi. Komşu teyzeler neredeyse anne gibiydi. Komşu demek, hiç düşünmeden evinizin anahtarını teslim ettiğinizdi.

Şimdi öylesine modernleştik ki(!) komşu, komşuluk demode oldu artık! Yüksek katlı rezidansların akıllı evlerinde yaşıyoruz. Kapıdan girdiğimizde evlerimizin ışıkları otomatik yanıyor. Bir lüks, sormayın gitsin. Çay makinelerimiz, kahve makinelerimiz ayrı. Hepsi birbirinden ileri teknoloji. Ya tabak takımlarımız, şık su bardaklarımız?

Ne kadar yazık. Sessizce dolapların içinde nöbet tutuyorlar. Sanki evlerimizde o dost sofraları kurulacak da güzel yemekler yenecek. O makinelerde tek kişilik kahveler yapıp, yalnızlığımızla oturuyoruz. Oysa eskiden fallar kapatılır, bol kahkahalı kahve falları bakardık komşularımızla. Olsun, onun da çaresini bulduk. Yakın dostumuz olan akıllı telefonlarımızda kahve falları da bakılıyor artık.

Kalp kapımızı kapattık. Paylaşmayı tamamen unuttuk. Bir dilim keki kapı komşumuza ikram etmez olduk. Hiçbirimiz farkında değiliz belki ama evlerimizdeki teknolojik aletlere benzemeye başladık. Robotlaşıyoruz her geçen gün. Aynı bina kapısından girdiğimiz apartman komşularımızın çoğunu tanımıyoruz. Tanıdıklarımızla da otoparklarda karşılaşıp selamlaşıyoruz ya yeter...

Ölesiye mutsuzuz. Çünkü yalnızız. İnsanlığımızı unuttuk. Ne maddiyatımızı, ne de maneviyatımızı paylaşıyoruz. Olsun, her geçen gün modern çağın insanı oluyoruz, gelişiyoruz ya. Eksiliyoruz, yok oluyoruz aslında farkında değiliz...