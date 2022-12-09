Keçiboynuzu faydaları ve keçiboynuzu unlu fındıklı kurabiye

Müjgan Yurtseven, keçiboynuzunun faydalarını anlattı, keçiboynuzu unlu fındıklı kurabiye tarifini verdi.

Keçiboynuzu faydaları ve keçiboynuzu unlu fındıklı kurabiye
Yaşam
Giriş: 09 Aralık 2022 10:31
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Vitamin ve mineral bakımından epey zengin olan keçiboynuzunun sağlığımız için birçok faydaları var. Antioksidan içeriğiyle kansere karşı koruyucu, yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığına olumlu etkileri, akciğeri temizlemekten alerjik rahatsızlıklara, kalp & damar sağlığını korumaya, öksürük, bronşit ve astıma karşı iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Bu kadar çok faydası olan keçiboynuzunu sert yapısından dolayı tüketmek biraz zor olsa da pekmezinden ve unundan muhallebi, kek ve aşağıda tarifini verdiğim leziz kurabiyeleri yapabiliriz…


Servis: 23 - 24 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 2 yumurta

  • Yarım bardak toz şeker

  • 80 gr tereyağı, eritilmiş

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1 bardak keçiboynuzu unu

  • 1,5 bardak un

  • 1 paket vanilya

  • 23 - 25 adet fındık içi




Yapılışı:

*Yumurtalar, toz şeker, tereyağı ve sıvı yağı karıştırma kabına alarak mikser yardımıyla 3 - 4 dakika çırpın.


*Keçiboynuzu unu, un ve vanilyayı ekleyip homojen kıvama gelene kadar mikserle çırpın (ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz).


*Hamuru spatula yardımıyla sıkma torbasına geçirin (yıldız uçlu aparat kullandım). Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıkın. Ortalarına fındıkları hafifçe bastırarak yerleştirin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin, soğuyana kadar tepside bekletin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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