Kasım ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay gökyüzü etkileşimleri açısından çok hareketli bir ay değil. Bunların en bahsedilebilir olanı Mars’ın Yay burcuna geçişi ve geçer geçmez Balık’taki Satürn’e kare açı yapması olacak. Ayrıca ay başında Satürn ileri harekete geçiyor.

Satürn’ün ileri harekete geçmesi hayatımızda “inşaatı” süren konuların, duygusal altyapısı olan, hayallerimize doğru inşaat ettiğimiz, fedakarca çalıştığımız konuların bir süredir geçirdiği duraklama, yavaşlama, daha çok engelleme durumundan çıkması ve olay bazında ortaya çıkan durumlar oluşturmaya devam etmesi, hızlanması anlamına geliyor. Satürn her durumda yavaşlama ve engel demektir ama retro hareketteyken daha da yavaş, sürekli bir şekilde engelleyici olur diyebiliriz.

Mars da ay boyunca Akrep burcunda çok güçlü olduğu yerde kalacak. Derin, ihtiraslı, çalışkan, sürekliliği yüksek, sabırlı bir şekilde hedeflere ilerleme yeteneğimiz çok yüksek. Mars ay sonunda Yay burcuna geçerek daha sabırsız, hareketli, fiziksel enerjisi yüksek, yine belli bir yetkinliği ve gücü olan bir pozisyonda olacak. Mars Yay burcunu da sever ve doğasının olumlu taraflarını ortaya çıkartmaya daha yakındır. Fakat inanç savaşları, inanç tartışmaları yaşatabilecek, daha cesur aksiyonlar alabilecek bir durumdadır. Bu da içinde bulunduğumuz savaş ortamını umarım daha çok tetiklemez.

Mars’ın Satürn ile yapacağı kare açı bu konuların oldukça tehlikeli olduğu bir döneme işaret ediyor. Yangınlar, kazalar, tartışmalar bu dönemde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi. Ayrıca kas ile ilgili rahatsızlıklar, kemik ile ilgili rahatsızlıklar da yaşayabiliriz. Bastırılmış ve patlamaya hazır bir öfke ile alakalıdır. Bu dönem çokça tetiklenip, aynı zamanda korkup, engellenmiş hissedip, patlamaya çok müsait bir enerji biriktirebildiğimiz bir dönem. Bu dönemde metanetli kalmaya dikkat etmek, sabırlı olmaya devam etmek gerekiyor.

Kasım ayının önemli gökyüzü açıları;

3 Kasım – Güneş Jüpiter Karşıtlığı:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

4 Kasım – Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

4 Kasım Satürn ileri harekete başlıyor!

4 Kasım – Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

6 Kasım – Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

7 Kasım – Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

8 Kasım Venüs Terazi’de!

9 Kasım – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

10 Kasım Merkür Yay’da!

10 Kasım – Merkür Satürn Karesi:

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

12 Kasım – Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

13 Kasım – Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

15 Kasım – Merkür Venüs Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

17 Kasım – Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

17 Kasım – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

18 Kasım – Güneş Mars Kavuşumu:

Güneş Mars kavuşumu gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

21 Kasım – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

22 Kasım – Mars Plüton Altmışlığı:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

22 Kasım Güneş Yay’da!

22 Kasım – Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

23 Kasım – Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde kendimizi ifade’de zorlanabiliriz. Engeller ve yavaşlamalar ile karşılaşabiliriz. Depresif bir gün olabilir. Psikolojik sağlığımızı sağlam tutmalıyız.

24 Kasım Mars Yay’da!

25 Kasım – Mars Satürn Karesi:

Ay’ın en zor dönemi olabilir. Bu birkaç gün öfke problemlerine çok dikkat etmek gerkeiyor. Engellenmişlik hissinin çok fazla yaşandığı, aksiyonlarımıza çok fazla dirençle karşılaşacağımız, kendimizi şanssız hissettiğimiz, hızlanmasını istediğimiz işlerin aksine yavaşladığını görebileceğimiz bir dönem, çok dikkatli olmamız gerekiyor.

26 Kasım – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

27 Kasım – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar sözkonusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

28 Kasım – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İlişkilerimiz ile hedeflerimiz, arzularımız birbiriyle çelişebilir. Yapmak istediklerimiz ilişkide olduğumuz kişiler tarafından destek görmeyebilir, kendimizi yalnız hissedebiliriz. Bu günlerde orta yolu bulmak önemli olacak.

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