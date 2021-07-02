Kartal Tibet kimdir?

Yeşilçam'ın usta ismi, oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti.

Kartal Tibet kimdir?
Yaşam
02 Temmuz 2021 Cuma

Kartal Tibet, 27 Mart 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit' adlı filminde başrolü üstlendi.


Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı. Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.


İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.


1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.


2 Temmuz 2021 tarihinde hayatını kaybetti.


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Çolpan İlhan
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu
Hale Soygazi
Itır Esen
Itır Esen
Mine Mutlu
Neriman Köksal
Türkan Şoray
Türkan Şoray
Yıldız Kenter
Ayşen Gruda
Aytaç Arman
Bahar Öztan
Belgin Doruk
Celal Yonat - Arap Celal
Cüneyt Arkın
Çolpan İlhan
Hüseyin Peyda
Ediz Hun
Hakkı Kıvanç
Hüseyin Peyda
Marmara Kazım
Mualla Sürer
Necdet Tosun
Önder Somer
Süheyl Eğriboz
Tarık Akan
Tuncay Akça
Vahi Öz

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