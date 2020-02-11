Karabiber yağının faydaları nelerdir?

"Karabiberin içeriğinde ne var? Karabiberin sağlığa yararları nelerdir? Karabiber yağı nasıl kullanılır? Karabiber yağı nasıl üretilir?" Karabiber yağı hakkında bilmeniz gerekenler...

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Karabiber yağının birçok faydası var

Karabiber yağının birçok faydası var. Ağrılarınızı azaltmakta kullanabilirsiniz, vücudunuzu toksinlerden arındırmak için faydalanabilirsiniz, sigara isteğinizi azaltabilirsiniz.

 

Karabiberin içeriğinde ne var?

Bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan karabiber, antimikrobiyal özelliklere sahiptir, mide ve sindirim sistemini korur. İçinde bulunan etken madde piperine sayesinde uçucu yağlar, oleoresinler ve alkaloitlerin bileşimleri açısından zengindir. Karabiberin içeriğinde limonen, pinen, mirsen, Linalool, pinokarveol, alfa-termineol, fellandren, beta-karyofilen, beta-bisabolen, sabinen, kamfen ve alfa-terpenen bulunuyor. Ayrıca zengin magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum, beta-karoten, fosfor, selenyum, K vitamini kaynağı.

 

Karabiber yağının faydaları neler?

Duygusal ve ruhsal durumu dengeli hale getirmesiyle ünlü olan karabiber yağı, kan dolaşımını rahatlatır ve sinir sistemi sorunları için doğal çözümler sunar. Karabiber yağı vücuda enerji verir, ısıtır. Benzersiz çok yönlülüğü sayesinde duyuları canlandırırken zihinsel netliğin artmasına yardımcı olur. Özellikle sporcular ve aktif hayat tarzına sahip kişiler tarafından kullanımı oldukça yaygın.

 

Karabiber yağı nasıl kullanılır?

  • Kas ağrılarını azaltmak için ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz.
  • Karın bölgenize bir miktar karabiber yağı sürüp birkaç damla da ağızdan alırsanız hazmı kolaylaştırmanıza yardımcı olur,
  • Bir bardak suyun içine birkaç damla karabiber yağı koyarak tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.
  • Kireçlenme, gut ve kronik romatizma ağrıları için sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz.
  • Günlük olarak bir bardak suya 2-3 damla karabiber yağı ekleyerek detoks yapabilirsiniz.
  • Göğsünüze karabiber yağı sürerek sıkışma ve daralma hissinden kurtulabilirsiniz.
  • Karabiber yağını koklayarak ya da suya birkaç damla koyarak solunum sıkıntısını giderebilirsiniz.
  • Aynı yöntemi kullanarak sigara içme isteğinizi azaltmak için de karabiber yağını kullanabilirsiniz. Bilimsel araştırmalar karabiber yağının sigarayı bırakmaya çalışanların içme isteğini azalttığını ve kriz anında sinirlerini sakinleştirdiğini ortaya koyuyor.
  • IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu), insülin direnci, kaygı ve depresyon, yüksek şeker, beyin ve karaciğer iltihaplarının tedavisinde kullanılabileceğine dair klinik araştırmalar bulunuyor.

 

Karabiber yağı nasıl üretilir?

Karabiber yağı, baharatlı, ılık, biberli ve misk kokusu ile tanınır, iki tür üretim şekli vardır. Süperkritik CO2 ekstraksiyonu adı verilen, yağ özünün ayrıştırılma süresi en kısa yöntem ve buharla distilasyon yöntemi.

 

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

 

Göbek yağlarını eriten 10 baharat
+10
Zencefil
Bu aromatik baharat midenizi yatıştırdığı gibi aynı zamanda kilo kaybını da teşvik eder. Zencefil bir antioksidandır ve acı biberlerde bulunan kapsaisin içerir. Araştırmalara göre kapsaisin geçici olarak metabolizmayı hızlandırır ve bu da yüksek kalori yakımına sebep olur. Zencefil tokluk hissini de arttırır.

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