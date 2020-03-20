Kan portakallı kek

Müjgan Yurtseven, hazır mevsimindeyken yapabileceğiniz oldukça sağlıklı ve lezzetli bir kek tarif verdi.

Uzun zamandan beri tarif defterimde olan içi & dışı bol portakal aromalı leziz keki yapmak epeydir aklımdaydı. Bir kaç hafta önce pazardan aldığım buzdolabında bekleyen kan portakallarına kimse dokunmasın, size nefis bir kek yapacağım diyerek evdekilere tembihlemiştim. Ülkemizde ve dünyada yaşanan virüsden kendimizi, çevremizi ve toplum sağlığını korumak için evde vakit geçirdiğimiz bugünlere denk geldi bu leziz keki yapmak ve tarifini sizlerle paylaşmak.

Kekin içindeki kan portakalı suyu ve rendelenmiş kabuğu, üzerindeki portakal sosu ve portakallı şerbetiyle nefis bir kek oldu. Kekin fotoğraflarını çekmemi sabırla bekleyen ev halkının geceye kalmadan bitirdiği lezzeti onlardan da övgü alınca sizlerle hemen paylaşmak istedim… Elimdeki kan portakallarını kullandığım keki normal portakalla da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca ortası delik kek kalıbı yerine 20 cm lik yuvarlak kalıpta yapılabilir.

Servis: Yuvarlak ortası delik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50-55 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı un, kalıba sürmek için

Kek için:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

250 gr tereyağı, oda ısısında

250 gr toz şeker (1,5 bardaktan bir parmak fazla)

5 yumurta, oda ısısında

250 gr un (2 bardak + 1 yemek kaşığı)

15 gr kabartma tozu (1,5 paket)

10 gr vanilya (1 paket)

25 ml kan portakalı suyu (yarım portakal)

1 kan portakalı kabuğu, rendelenmiş

Portakallı şerbet için:

2 kan portakalı

250 ml su (1 + 1/4 bardak)

200 gr toz şeker (1 bardak + 1 yemek kaşığı)

Portakal sosu için:

100 gr pudra şekeri

2 yemek kaşığı kan portakalı suyu

Yapılışı:

1 tatlı kaşığı tereyağını kek kalıbının her tarafına sürüp 1 yemek kaşığı unu serperek unun fazlalığını dökün ve kalıbı hazırda bekletin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyin (ön hazırlıklar bize kolaylık sağlayacaktır). Tereyağını minik parçalara ayırarak karıştırma kabına alın, toz şekeri ilave ederek kremamsı hale gelene kadar 5-6 dakika mikser ile çırpın. Yumurtaları birer birer eklerken her yumurta ile 1 yemek kaşığı unlu karışımdan ilave ederek çırpmaya devam edin. Kalan un karışımı, portakal suyu ve rendelenmiş kabuğunu ekleyerek karışım homojen hale gelene kadar çırpın, kek kalıbına kaşık yardımıyla dökün. 170 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 50- 55 dakika pişirin (ilk 30 dakikadan sonra üzeri kızarmaya başlamışsa fırın ayarını 160 dereceye düşürün). Kekin yapılış aşamaları 1. foto grubundaki gibi. Pişen keki fırından alarak ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirerek soğuyana kadar kenarda bekletin.

Portakallı şerbet için;

Portakalları yıkayıp ince dilimlere ayırın (2. foto grubundaki gibi). Geniş bir tavaya su ve toz şekeri alın, orta ateşte şeker eriyip kaynamaya başlayınca portakal dilimlerini ekleyip yaklaşık 20 dakika şerbeti koyulaşına kadar pişirin. Soğuması için kenarda bekletin. Portakal sosu için; Pudra şekerini cam kaseye alarak kontrollü olarak portakal suyunu azar azar ilave ederken bir yandan karıştırın (3. foto grubundaki gibi) . Akışkan kıvamda ama çok sulu olmayan bir sos elde ediyoruz. Kekin üzerine portakal sosunu kaşıkla dökün, üzerine portakal dilimleri ve tavanın dibinde kalan kalan şerbeti gezdirin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın…