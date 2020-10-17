Kalp meditasyonu ile 3 dakikada rahatlamak

Oturduğunuz yerde, kolayca yapabileceğiniz kalp meditasyonu ile stresi dağıtabilirsiniz.

Kalp meditasyonu ile 3 dakikada rahatlamak
Sağlık
17 Ekim 2020 Cumartesi

1. Alarmınızı 3 dakikaya ayarlayın.

2. Kanepede, sandalyede ya da yerde oturun. Yerdeyseniz ellerinizi dizileriniz, kanepe ya da sandalyede oturuyorsanız üst bacaklarınız üzerinde serbestçe bırakın.

3. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan nefes alıp vererek kalbinize odaklanın.

4. Kalbinizi aydınlık bir ışığın çevrelediğini hayal edin. Her nefes alışınızda bu aydınlığı görün.

5. Bitirdiğinizde gözlerinizi açın. Nasıl hissettiğinizi fark edin.


Bu uygulama için meditasyon deneyiminiz olmasına gerek yok. Çeşitli düşüncelerin, seslerin ve görüntülerin araya girmesi tamamen normal. Tek yapmanız gereken devam etmek. 3 dakika ile başlayıp zaman içinde bu süreyi 5-7 dakikaya uzatabilirsiniz.


Şimdi mum meditasyonu ile arınıyoruz

Günlük aktivitelerle bağlantıyı kesip iç merkezinize odaklanarak yatışmak için mum meditasyonunu deneyebilirsiniz.

7
1- Yaktığınız mumu bir sehpanın veya sandalyenin üzerine koyun. Yerde, karşısına oturun bağdaş kurun. Mum, göz hizanızda ve sizden ortalama 60 cm mesafede olsun.
2- Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan yavaşça birkaç derin nefes alın, aynı yavaşlıkta verin.
3- Gözlerinizi açın. Bakışlarınızı mum ışığına sabitleyin. Boyutlarını, yoğunluğunu, hareketlerini gözlemleyin. Alevin merkezinin, çevresinin rengini, şeklini gözlemleyin. Yüz hatlarınızı koruyarak, mümkün olduğunca göz kırpmayarak bakışlarınızı sabit tutun.
4- 2-3 dakika sonra gözlerinizi kapatın. Kaşlarınızın arasına konsantre olun. Bir süre neler olduğunu gözlemleyin. Zihninizde mum alevini görüyor musunuz?
5- Mum alevinin zihinsel temsili ve küçülerek dönüştüğü ışık noktası tamamen silindiğinde gözlerinizi açın. Gözlerinizi yeniden mum alevine sabitleyin.
6- Baştan itibaren yaptıklarınızı 3-4 kez tekrar edin. İçinizden şu cümleyi tekrar edin: «Varlığımın en derininde yatıştırıcı bir pırıltı var. »
7- Bitirdikten sonra bir süre yerde oturmayı sürdürün. Henüz bitirdiğiniz, negatif enerjiyi çeken mum alevi meditasyonunun üzerinizdeki pozitif etkilerini hissedin.

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