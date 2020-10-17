Kalp meditasyonu ile 3 dakikada rahatlamak

1. Alarmınızı 3 dakikaya ayarlayın.

2. Kanepede, sandalyede ya da yerde oturun. Yerdeyseniz ellerinizi dizileriniz, kanepe ya da sandalyede oturuyorsanız üst bacaklarınız üzerinde serbestçe bırakın.

3. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan nefes alıp vererek kalbinize odaklanın.

4. Kalbinizi aydınlık bir ışığın çevrelediğini hayal edin. Her nefes alışınızda bu aydınlığı görün.

5. Bitirdiğinizde gözlerinizi açın. Nasıl hissettiğinizi fark edin.

Bu uygulama için meditasyon deneyiminiz olmasına gerek yok. Çeşitli düşüncelerin, seslerin ve görüntülerin araya girmesi tamamen normal. Tek yapmanız gereken devam etmek. 3 dakika ile başlayıp zaman içinde bu süreyi 5-7 dakikaya uzatabilirsiniz.