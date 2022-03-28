Kakaolu marzipanlı kurabiye nasıl yapılır?

Marzipan dolgulu kakaolu leziz kurabiyeleri çay saatleriniz için hazırlayabilirsiniz... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Kakaolu marzipanlı kurabiye nasıl yapılır?
Yaşam
28 Mart 2022 Pazartesi

Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 - 12 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 125 tereyağı, oda ısısında

  • 1 bardak toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 paket vanilya

  • 2 bardak un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 120 gr marzipan

  • 80 gr bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı süt




Yapılışı:

*Tereyağı ve toz şekeri kremamsı hale gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtayı ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Vanilya, un, kakao ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyip yoğurun. Hamuru 20 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirip ortalarına parmağınızla bastırarak oyuklar açın.


*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 10 - 12 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra tamamen soğuyana kadar tepside bekletin. Bu arada marzipanı 20 eşit parçaya ayırıp minik yuvarlaklar hazırlayın ve soğuyan kurabiyelerin oyuklarına yerleştirin.


*Çikolata ve sütü benmari usulü eritip küçük bir sıkma torbasına geçirin, ucunu çok minik keserek ve kurabiyelerin üzerine gelişigüzel akıtın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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