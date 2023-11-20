Kadının fendi erkeği yendi

Kadının fendi erkeği yendi
Hayatın Sesi
Giriş: 20 Kasım 2023 14:06
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Zeynep Erkmen

Son zamanlarda etraftan ve çevremden izlenimlerim artık ilişkilerin maalesef çok değiştiği ve aşktan ziyade belirli kurallara bağlandığı. Evlilik yaşı yükselmeye bile başladı. Eskiden bakardık 23-24 iken şimdilerde baktığımızda eğer 30'una kadar evlenilmemişse, sonrasında ya çok seçici olunuyor ya da belirli bir konuma ve ekonomik düzene gelindiğinden istenmiyor. Tahammül sınırları azalıyor ya da seçilen kişinin de kendi gibi olması gerekiyor. Seçenekleri çoğaltabiliriz. Erkek ve kadın bakış açısı artık çok değişti. Eskiden erkekler her görevi üstlenirdi, hatta kadının çalışmaması evde oturması normal karşılanırdı. Ama şimdilerde durum değişti. Ekonomik özgürlüğü olan kadın ya evlenmek istemiyor ya da çoğu işini kendi görüyor. Tek başına kurulu bir evi var ise zaten kendi koşulları ve kuralları geçerli oluyor. İlişkiler de de evlilikler de de çok erkek egemen durumu kalmadı. Evet, erkeğin örf ve adetlerimizden gelen görevleri tabii ki var ve olmalı özellikle nişan - evlilik arefesinde zor zamanlar yaşanıyor ve bunları atlatırsan düzgün bir şekilde iki taraf da artık rahatlama kısmına geçiyor. Ama erkek de artık çalışan kadın istiyor. Tanışıldığı zaman ilk soru: Çalışıyor musun? Evin var mı? Araban var mı? Ya da neyin var neyin yok? Gibisinden... Çalışmayan kadın ile evlenmeyen erkeklere pek sık rastlar olduk bu ara. Kadınlar güçlendi. Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar dolayısı ile ilişkide de evlilikte de ipler çoğu zaman kadınların elinde de olabiliyor


Bunlar hep gitgide değişen hayat şartları, insanların tahammül sınırı ve maalesef teknolojinin çok ilerlemesi ile de çok alakalı aslında. İyi bir şey mi derseniz? Bence gayet mantıklı bir şey. Evet erkek yapar, eder. “Evin reisi erkektir, yuvayı dişi kuş yapar” çok doğru ama evlendikten sonra bütün sorumluluğun erkeğe yüklenmesini hiçbir zaman doğru bulmamışımdır. Neden derseniz sonrasında boşanmalar gerek yorgunluk gerek hayat pahalılığından artıyor ve tabii ki aldatmalar. İlişkide ve evlilikte eğer bir birliktelik var ise paylaşımcı ve iş bölümü yapmak bu devirde şart. Ayakları üzerinde durabilen bir kadın bence çoğu şeyini kendi yapmalı ki ileride de bunu hem koz olarak kullanabilsin hem de kafası rahat etsin. Erkekler sorumluluklarını tabiî ki de yapacak gene evini geçindirecek görevlerini üstlenecek. Tek fark kadın erkeğe muhtaç kalmayacak. Sanırım bu konuda biraz ilerleme kat ettik. Kadının şiddet görüp, sürekli ezildiği bir toplumda son zamanlardaki gözlemlerim kadının fendinin yavaştan erkeği yendiği şeklinde...

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