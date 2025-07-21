Ragbi sporunda bu yıl dikkat çeken başarılara bir yenisi eklendi. 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Moldova’nın Kişinev kentinde düzenlenen Rugby Europe Trophy Serisi 2. Etabı’nda Kadın 7’li Ragbi Milli Takımı’nın namağlup şampiyon olmasının ardından, U18 Kadın Ragbi Milli Takımı’ndan şampiyonluk haberi geldi.

Kadın Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

U18 Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Trophy 2025 finalinde Romanya’yı 15-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. U18 Erkek Ragbi Milli Takımı ise Avrupa Trophy finalinde Ukrayna’ya 22-7 mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti.

U18 Kadın Milli Takımımız;

▪ Litvanya: 42-0

▪ İsveç: 31-17

▪ Andorra: 31-0

▪ Ukrayna (Yarı Final): 12-7

▪ Romanya (Final): 15-0

başarılarının ardından Championship Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

2025 Rugby Europe Trophy 2. Ayağı’nda sadece takım olarak değil, bireysel olarak da önemli bir başarı elde edildi. Kadın 7’li Ragbi Milli Takımı oyuncusu Sedanur Bolat, gösterdiği üstün performansla turnuvanın MVP’si (En Değerli Oyuncusu) seçildi.

(Haberin görselleri Türkiye Ragbi Federasyonu Instagram hesabından alınmıştır.)

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