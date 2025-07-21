Kadın Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

U18 Kadın Ragbi Milli Takımı, Romanya’yı 15-0 skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!
Yaşam
Giriş: 21 Temmuz 2025 17:00
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Ragbi sporunda bu yıl dikkat çeken başarılara bir yenisi eklendi. 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Moldova’nın Kişinev kentinde düzenlenen Rugby Europe Trophy Serisi 2. Etabı’nda Kadın 7’li Ragbi Milli Takımı’nın namağlup şampiyon olmasının ardından, U18 Kadın Ragbi Milli Takımı’ndan şampiyonluk haberi geldi.


Kadın Ragbi Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

U18 Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Trophy 2025 finalinde Romanya’yı 15-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. U18 Erkek Ragbi Milli Takımı ise Avrupa Trophy finalinde Ukrayna’ya 22-7 mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti.


U18 Kadın Milli Takımımız;


▪ Litvanya: 42-0

▪ İsveç: 31-17

▪ Andorra: 31-0

▪ Ukrayna (Yarı Final): 12-7

▪ Romanya (Final): 15-0


başarılarının ardından Championship Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.


2025 Rugby Europe Trophy 2. Ayağı’nda sadece takım olarak değil, bireysel olarak da önemli bir başarı elde edildi. Kadın 7’li Ragbi Milli Takımı oyuncusu Sedanur Bolat, gösterdiği üstün performansla turnuvanın MVP’si (En Değerli Oyuncusu) seçildi.


(Haberin görselleri Türkiye Ragbi Federasyonu Instagram hesabından alınmıştır.)


Bu gönderiyi Instagram'da gör Rugby Europe (@rugby_europe)'in paylaştığı bir gönderi


Gurur duyduk: Bengisu Avcı
Gurur duyduk: Bengisu Avcı

Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

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Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat kadınlar 69 kilo finalinde altın madalya kazandı. Böylece Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.






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