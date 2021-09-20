Kabak musakka tarifi

Sebzesi, eti, yeşillikleri ve pirinciyle tek başına gayet doyurucu sağlıklı ve leziz kabak yemeği... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Kabak musakka tarifi
Yaşam
20 Eylül 2021 Pazartesi

Yanında yoğurt ile evde en sevdiğimiz yemeklerden biri olan kabak musakka birçok evde pişiriliyordur mutlaka, mutfağa yeni giren gençler ve uzun zamandan beri yapmayanlara hatırlatmak için yazdım bu leziz anne yemeği tarifimi...


Servis: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Kabak musakka için malzemeler:

  • 250 gr az yağlı dana kıyma

  • 2 kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 köy biberi

  • 1 kapya biber

  • 2 diş sarımsak, doğranmış

  • 2 domates

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • Yarım su bardağı pirinç

  • 1 kg sakız kabağı, mümkün olduğu kadar incelerinden seçilmiş

  • 1,5 su bardağı sıcak su, 300 ml

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet dereotu




Kabak musakka yapılışı:

*Sebzeleri ve yeşillikleri yıkayıp süzgece alın. Soğanı yemeklik doğrayın, biberlerin çekirdeklerini çıkartıp yemeklik doğrayın, sarımsakları incecik doğrayın, domateslerin kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın, kabakların kabuklarını kazıyarak birer cm genişliğinde doğrayın, maydanoz ve dereotunu da incecik doğrayın (ön hazırlıklar yemeğimizi hazırlarken bize kolaylık sağlayacaktır).


*Kıyma, zeytinyağı ve soğanı geniş bir tencereye alın, orta ateşte ara sıra karıştırarak sularını salıp çekene kadar iyice kavurun. Biberleri ilave ederek birkaç dakika daha kavurun. Sarımsak, domates, baharatlar, tuz ve salçaları ekleyip karıştırın. En son yıkanmış pirinci ekleyip ocağı kapatın.


*Kıymalı karışımı bir tabağa geçirin. Tencerenin tabanına doğranmış kabakların yarısını yayın, üzerine kıymalı karışımın yarısını yerleştirin, kabakların diğer yarısını kıymalı karışımın üzerine yerleştirin, en üstü kalan kıymalı karışım ile kaplayın. Tencerenin kenarından sıcak suyu akıtın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte pirinçler pişene kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Doğranmış maydanoz ve dereotunu yemeğin üzerine serpiştirip ocağı kapatın. Yanında yoğurt ile sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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