Izgarada peynirli ballı incir

Servis: 5 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 5 dakika
Malzemeler:
- 5 adet taze incir
- 80 gr keçi büş peyniri
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
*İncirleri yıkayıp sap kısımlarını kesin, üstlerinden çarpı şeklinde iki cm derinliğinde keserek fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin (görseldeki gibi). Peyniri beş eşit parçaya ayırarak yuvarlayın ve incirlerin kesik yerlerine yerleştirin. Üzerlerine az miktarda taze çekilmiş karabiber serpiştirip fırçayla zeytinyağı sürün.
*Fırının üst ızgarasını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin, üzerleri kızarınca fırından alın. Sıcakken üzerlerine bal gezdirin.
Kısa bir not;
*Keçi peyniri yerine minik top mozarella kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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