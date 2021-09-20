Izgarada peynirli ballı incir

Servis: 5 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Malzemeler:

5 adet taze incir

80 gr keçi büş peyniri

1/4 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

*İncirleri yıkayıp sap kısımlarını kesin, üstlerinden çarpı şeklinde iki cm derinliğinde keserek fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin (görseldeki gibi). Peyniri beş eşit parçaya ayırarak yuvarlayın ve incirlerin kesik yerlerine yerleştirin. Üzerlerine az miktarda taze çekilmiş karabiber serpiştirip fırçayla zeytinyağı sürün.

*Fırının üst ızgarasını 200 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin, üzerleri kızarınca fırından alın. Sıcakken üzerlerine bal gezdirin.

Kısa bir not;

*Keçi peyniri yerine minik top mozarella kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...