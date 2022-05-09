İz bırakan anlar

İz bırakan anlar
Hayatın Sesi
09 Mayıs 2022 Pazartesi
Nilay İşbilir

Anlar sahiden de vardı ve o an benim içindi.* Geyikbayırı'nda bir inzivadaydım. Arkadaşımın gözlerine bakarak soruyordum ve duruyordum. Ne sorduğumun bir önemi hem var hem yoktu, orada ne kadar durduğumu ise hiç bilmiyordum. Benimle aynı soruları soran, gözlerinden geçip giden duyguları izlerken ortaklığımızı derinden anladığım, şimdi burada bana varlığını sunan bu yol arkadaşıma bakıyordum yalnızca.


Gözlerinin içine, sanki gerisinde ne olduğunu anlamaya çalışır gibi baktığım bu varlığı merak ediyordum, onu sahiden ve en gerçek haliyle tanımaya çalışıyordum. Bakarken bedenlerimizin arasındaki sınırlar eriyordu. Bedenimin sınırları sanki eriyordu ve ben onun varlığında kendimi olana teslim etmeyi öğreniyordum.


İnzivanın başından beri her meditasyonda ağrıyan dizlerim bile sonunda kendini oturduğum yere bırakabilmişti. O an görüyordum, evet, anlar gerçekten vardı. 300 yıl önce, 300 yıl sonra nerede olduğunu bilemediğim bedenlerimiz bir şekilde bugün burada buluşmuştu ve bu kutlamaya değer bir şeydi.


Gözlerimden sessiz bir yaş süzülürken içim kocaman bir minnetle doldu. Birbiriyle konuştuğunu sandığım kuşlara, rüzgarın yaprakları oynatışına, hocamın bizi yönlendiren sesindeki kadim öğretiye ve tüm öğretmenlerimize, karşımdaki canlının muhteşem varlığına, elimin altında yatan kalbime ve beni bugün buraya getiren tüm koşullarıma... ve tüm bu geçiciliğin içinde, gözlerimi kapatıp bu anın bedenimde bir iz bırakmasına izin verdim. Nihayetinde onun da geçici olduğunu bilen bir boyun eğişle o izi usulca sevdim. Ve nefesimle birlikte karşımda oturan varlığı dinlemeye devam ettim. Yapacak daha iyi bir iş, olacak daha iyi bir yer yoktu. Sahiden, yoktu.



*Cem Şen'in "Anlar Vardır" yazısından esinlenilmiştir.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.