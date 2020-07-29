İyiliği emret kötülükten men et!

İyiliği emret kötülükten men et!
Hayatın Sesi
29 Temmuz 2020 Çarşamba
Hülya Çakıcı

İnsanları sözleriyle değil, hareketleriyle ölçmeye kalkınca çoğu insanı teraziye koymaya bile değmiyor. Yalnız doğup, yalnız ölüyoruz en iyisi bir başkasına umut bağlamamak çünkü insan en büyük hayal kırıklığıdır.


Biz çok hoşgörülü olduğumuzdan herkesi başa getiriyoruz. Peki ne oluyor sonra? Sus, konuşma, görme, duyma, eleştirme. Yapılan haksızlıklara susmak mı gerekir? Sabır mücadele etmektir yapılanı kabul etmek değil, susmak hiç değil. Ve bunun için de güzel bir söz vardır, 'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' diye. Kötülerin her yaptığına katlanılacak olursa masumların hakkı ne olacak? Şikayet etmek kötü huymuş. Olumsuzluklar karşısında konuşacaksın elbette öyle her şeye sus pus olunmaz, tanıdığımız gibi kalmıyor insanlar. Bu tepkinin adı şikayet değildir. Fazla tahammül art niyet olarak kullanılabiliyor, tahammül edilecek durum var edilmeyecek durum var, yeri gelince şikayet hak aramaktır, şikayet etmeme tahammül değil insanı köleleştirmektir. Anlatma kötünün yaptıklarını kötü devam etsin iftiralarına, kötülüklerine, pisliklerine bizler de susalım. Hatalı söz ve davranışı uyarmayalım, şikayet etmeyelim de zalim zalimliğine, cahil cahilliğine devam mı etsin? Bunca olumsuzluğa karşı susmak mı iyi huyluluk? Yanlışa tahammül etmek ortak olmaktır. Susmak bencil insanları iyice bencilleştirir.


İnsanların konuşacak bir şeyi olmazsa dedikoduya sarması normaldir. Bazı insanlara değer verirsen değer kaybeden sen olursun, o yüzden kendinden başka kimseye haddinden fazla değer vermeyeceksin. İyi insanların yaptığı hata budur, fazla değer vermek. Başkalarının mutluluğu için kendilerini ateşe atarlar. İyilik çoğunluk olsa keşke o zaman dünya daha yaşanası olurdu. İyiliği emret, kötülükten men et diye buyurur Yaradan. İyi olmak aptal olmakla karıştırılıyor bu devirde. Ama yine elinden, dilinden, belinden emin olmadığın, zarar gördüğün insanlardan da uzak durulması gerekiyor.


Kötüler iyiliği yok etmek, iyi olanları da çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Ama iyilik kötülüğe, iyiliğin kötülükten daha mutluluk verici olduğunu anlatacaktır, anlatmaya çalışmslıdır vazgeçmeden, sabırla. İyilikte sevgi, saygı, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış var, çıkarsız güven, dayanışma, paylaşma, bütünleşme var. Kötülüğün asla sahip olamadığı budur. Kazancı ve çıkarları üzerinde ezen, sömüren, canlıları yok edip bunlardan fayda sağlayan, sağlama çabasında olan kişiler kötülerdir. Dünyanın en zenginleri kapitalistler olduğu gibi, yaşamak zorunda kaldığın toplumsal bir birey de olabilir. Ama bazen hayat bunaltıyor ve iyi olmak da çok zarar veriyor.


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