İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim'de perdelerini açıyor

25 tiyatro oyununu izlemeye hazır olun! İKSV'nin düzenlediği ve "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla başlayan İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'den itibaren hem çevrimiçi olarak hem de İstanbul'un çeşitli sahnelerinde izleyicileriyle buluşuyor.

Festivalin 25'inci edisyonu, birçok yeni oyunu da beraberinde getiriyor. Yerli ve yabancı yapımların segileneceği oyunlardan bazıları çevrimiçi ortamda izlenebilirken bazıları da İstanbul'un çeşitli noktaları Covid-19 önlemleri kapsamında seyircilerini bekliyor olacak. Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM ise oyunların sergileneceği noktalar. 22 Ekim tarihinden itibaren passostudio.com adresinden ise çevrimiçi gösterimlere rahatlıkla ulaşılabilecek.

ENKA Vakfı'nın desteğiyle 11 uluslararası yapımın fiziki ve çevrimiçi olarak tiyatroseverlerle buluşacağı festivalde 14 yerli yapım ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'den 20 Kasım'a kadar fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, "kulak tiyatrosu"ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla izleyicilerle buluşacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları da "Vişne Bahçesi"nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Yerli programda bu yıl ayrıca çevrimiçi olarak dinlenebilecek 3 "kulak tiyatrosu" da bulunuyor.

Ayşegül Yüksel ve Pippo Delbono’ya onur ödülü

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ile İtalyan yönetmen Pippo Delbono’ya sunulacak. Pippo Delbono, onur ödülünü 4 Kasım'da Zorlu PSM'de sahnelenecek Neşe oyununun ardından alacak.

Covid-19 kapsmında seyircilerle birlikte veya çevrimiçi yapılacak etkinliklerle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için İKSV'nin websitesini ziyaret edebilirsiniz.