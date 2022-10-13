İsabella üzümlü pide tarifi

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden isabella üzümlü pide...

İsabella üzümlü pide tarifi
Yaşam
13 Ekim 2022 15:33 Güncelleme: 13 Ekim 2022 15:34
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Karadeniz bölgemizde yetişen muhteşem aroması ve rengiyle çok özel bir üzüm çeşiti olan İsabella üzümleriyle pelte, muhallebi, tart, kek veya reçel yaparak değerlendirebiliriz.


Artık İstanbul'da pazarlarda da satılan İsabella üzümlerini bu defa pide üzerinde kullandım, tatlı & tuzlu uyumunu seviyorsanız bu lezzeti mutlaka deneyin... İsabella üzümüyle yapılan yöresel bir tatlı olan Pepeçura tarifini de geçen yıllarda sizlerle paylaşmıştım, tarife bu linkten ulaşabilirsiniz.





Servis: 1 adet 30 cm çapında

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saatten fazla

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 gr instant kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 170 ml ılık su
  • 250 gr un
  • 1 silme çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı, mayalama kabı için
  • 2 yemek kaşığı irmik, hamuru açarken kullanmak için

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ayıklanmış İsabella üzüm
  • 3 sap biberiye
  • Yarım çay kaşığı maldon tuz, opsiyonel

Yapılışı:

* Maya, bal ve ılık suyu yoğurma kabına alıp karıştırın, üzerini streç film ile kaplayarak baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin, bu süre sonunda un ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın (ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).


*Mayalama kabına bir yemek kaşığı zeytinyağı sürüp hamuru tekrar kaba alın, üzeri kapalı olarak hava akımı olmayan bir yerde iki misli hacime ulaşana kadar bekletin.


*Fırın ısısını en yüksek dereceye ayarlayarak ısıtmaya başlayın.


*Fırın tepsinizin boyutundaki pişirme kağıdını tezgaha yayın, üzerine irmik serpip mayalanan hamuru irmiklerin üzerine alın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı akıtıp elinizle 30 cm çapında olacak gibi ortadan kenara doğru açın. Ortalarına parmaklarınızla hafifçe oyuklar açarak üzümleri ve biberiyeleri serpiştirin, pişirme kağıdıyla birlikte tepsiye geçirin ve fırına verirken ısıyı 200 dereceye düşürün. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra dilerseniz üzerine maldon tuz serpiştirin.


Kısa bir not;

*Aynı tarifi sarı İzmir üzümü ile hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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