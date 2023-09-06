iPhone 15 hakkında yeni detaylar belli oldu!

iPhone 15 için artık geri sayım başladı. Yeni modelleri her sonbahar döneminde çıkaran Apple, iPhone 15'i, iOS 17'yi ve birçok yeniliği 12 Eylül'de tanıtacak. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri neler? iPhone 15'in Türkiye fiyatı ne? İşte iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatları hakkında bilmeniz gerekenler...

iPhone 15 hakkında yeni detaylar belli oldu!
Yaşam
Giriş: 06 Eylül 2023 13:00
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iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple'ın iPhone 15 serisini 12 Eylül'de duyuracağı kesinleşirken, şirketin ön siparişleri 15 Eylül'de almaya başlaması ve 22 Eylül'de yeni telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.


iPhone 15'in fiyatı nedir? iPhone 15'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 15’in başlangıç fiyatının 800 dolar olması bekleniyor. Apple’ın bu yıl özellikle Pro modellerde titanyum tasarımı ve periskop kamera kullanması nedeniyle fiyatları yüksek olması bekleniyor.


iPhone 15'in Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.


iPhone 15 Pro ile gelecek yenilikler

  • Titanyum çerçeve: Önceki Pro modellerinde paslanmaz çelik kullanan Apple, Pro modellerde daha hafif ve sağlam titanyum tercih edecek.

  • A17 Bionic işlemci: 3 nm üretim sürecinden çıkarılacak yeni işlemci daha hızlı ve daha verimli olacak.

  • Eylem düğmesi: Sesli/sessize alma tuşunun yerini alacak eylem düğmesi daha işlevsel hale getirilebilecek.

  • USB C portu: Avrupa Birliği baskıları sebebiyle telefonlar USB C şarj portu ile gelmek durumunda. Apple da bu diretmeye uyarak değişikliği yapıyor.

  • Yeni renk seçenekleri: Bu yıl Titan Grisi, Mavi, Gümüş ve Uzay Siyahı renkleri geliyor.

  • Ultra ince çerçeveler: Çok daha ince çerçeveler sunulacak.

  • Wi Fi 6E: 6 GHz Wi Fi ile kablosuz bağlantı hızı artacak.

  • 8 GB RAM: Telefonlarda eskiye nazaran 2 GB daha fazla RAM olacak.

  • Periskop telefoto lens: Yıllardır beklenen bu kamera, iPhone 15 Pro Max’e ya da 15 Ultra’ya özel bu kamera ile 5x veya 6x’e kadar optik yakınlaştırma yapma imkanı sunacak.

  • Daha onarılabilir tasarım: Burada Apple, iPhone 14 ve iPhone Plus'ın izinden gidiyor.

  • Ultra Geniş Bant bağlantı iyileştirmeleri: 2024’ün başında gelecek Apple Vision Pro başlık modeline hazırlık odağında U1 çipinde bir güncelleme yapılacak.

  • SIM kart yuvası daha fazla ülkede kaldırıldı

Type-C özelliği geliyor

Apple, yeni telefonların hepsine USB-C portu koyacak ancak aktarım hızında iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra arasında ciddi fark olacak.


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