Instagram harita özelliği nedir, gizlilik açısından riskli mi?

Instagram, 6 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla yeni “Harita” özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu. Snapchat’in yıllar önce başlattığı “konum haritası” mantığına benzeyen bu özellik, kullanıcıların izin verdikleri takipçilerle konumlarını anlık olarak paylaşmasına imkân tanıyor. Harita üzerinde, belirli konumlara etiketlenmiş gönderiler ve hikâyeler de görülebiliyor.

Meta ve Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin varsayılan olarak kapalı geldiğini ve kullanıcı onayı olmadan konumun asla paylaşılmadığını vurguladı. Kullanıcı, konum paylaşımını açtığında, bu bilgiyi yalnızca kendi seçtiği kişiler görebiliyor. Ancak duyurudan kısa süre sonra sosyal medyada, özellikle genç kullanıcıların güvenliği ve gizliliği konusunda endişeler dile getirilmeye başladı. Bazı ABD’li kongre üyeleri de özelliğin potansiyel risklerine dikkat çekerek konuyu gündeme taşıdı.

Instagram harita özelliği nasıl çalışıyor?

Harita özelliği, Snapchat’in “Snap Map” uygulamasına benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcı, konum paylaşımını etkinleştirdiğinde, seçtiği takipçiler harita üzerinde konumunu görebiliyor. Bu paylaşım özelleştirilebiliyor; yani kullanıcı isterse yalnızca “Yakın Arkadaşlar” listesiyle konumunu paylaşabiliyor. Instagram, reşit olmayan kullanıcılar için ebeveyn denetimlerini devreye soktuğunu, konum paylaşımı yapıldığında ebeveynlere bildirim gittiğini ve bu paylaşımın engellenebileceğini açıkladı.

Yeni özelliğin duyurulmasının ardından hem kullanıcılar hem de bazı ABD’li kongre üyeleri gençlerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. X’te (eski Twitter) bir kullanıcı, “konumunuzu hemen kapatın” uyarılı paylaşımıyla yaklaşık 200 bin beğeni aldı. TikTok’ta çekilen ve harita özelliğini “tehlikeli” olarak nitelendiren videolar da yüz binlerce izlenme topladı. Bir marka kurucusu, “Instagram’ın binlerce kişinin görebileceği şekilde tam konumumuzu açması çok korkutucu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de teknoloji yayınları, özelliğin varsayılan olarak kapalı geldiğini ve sadece kullanıcının açmasıyla çalıştığını vurguluyor. Yine de uzmanlar, konum paylaşımı yaparken dikkatli olunmasını, özellikle ev adresi gibi hassas konumların ifşa edilmemesini öneriyor. Konum paylaşımı Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümünden kapatılabiliyor. Ayrıca “Yakın Arkadaşlar” listesi dışında kimseyle paylaşmamak da ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Instagram’ın yeni harita özelliği, paylaşılan konumların kapsamını genişletiyor. Özellik, doğru kullanıldığında arkadaşlarla iletişimi kolaylaştırabilir. Ancak sosyal medyada yaşanan örnekler, konum bilgisinin kötüye kullanılması halinde ciddi güvenlik riskleri doğurabileceğini hatırlatıyor.

