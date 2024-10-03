İnternette kişisel verilerinizi korumanın yolları

Veri sızıntıları, veri ihlalleri hepimizin daha güçlü parolalar ve çeşitli güvenlik önlemleri alma konusunda temkinli olmasını gerektiriyor. Peki, internette kişisel verilerimizi nasıl koruruz? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

İnternette kişisel verilerinizi korumanın yolları
Yaşam
Giriş: 03 Ekim 2024 13:00 Güncelleme: 03 Ekim 2024 13:03
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Kişisel bilgilerinizin yanlış ellere geçmemesini sağlamak için bazı önlemler almanızda fayda var. İşte internet ortamında verilerinizi daha güvenli saklamak için yapmanız gereken şeyler:


Güçlü şifreler oluşturun

Şifre oluştururken, doğum gününüz gibi bir siber suçlunun kolayca anlayabileceği kelimelerin veya sayıların ötesini düşünün. Küçük ve büyük harf, sayı ve simge kombinasyonlarını seçin ve bunları periyodik olarak değiştirin. Aynı şifreyi birden fazla sitede kullanmak yerine benzersiz bir şifre oluşturmak da daha iyi olabilir.


Sosyal medyada aşırı paylaşım yapmayın

Hepimizin, hayatlarına dair pek çok mahrem ayrıntıyı internette paylaşan bir arkadaşı vardır. Bu sadece can sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel bilgilerinizi de riske atabilir. Gönderilerinizi kimlerin gördüğünü bilmek için gizlilik ayarlarınızı kontrol edin ve konumunuzu, memleketinizi, doğum gününüzü veya diğer kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun.


Ücretsiz Wi-Fi'yi dikkatli kullanın

Ücretsiz açık Wi-Fi ağlarının çoğunda çok az güvenlik önlemi vardır; bu, aynı ağı kullanan diğer kişilerin etkinliklerinize kolayca erişebileceği anlamına gelir. Kredi kartı bilgilerinizi girmeden önce eve ya da güvenli, parola korumalı bir ağa bağlanana kadar beklemelisiniz.


Bağlantılara ve eklere dikkat edin

Siber suçlular genellikle kimlik avı dolandırıcılıklarını bir banka, kamu hizmeti şirketi veya başka bir kurumsal kuruluştan gelen meşru iletişimler gibi görünecek şekilde oluştururlar. Yazım hataları veya tipik gönderenden farklı bir e-posta adresi gibi belirli şeyler, e-postanın spam olduğuna dair bir ipucu olabilir.


Sitenin güvenli olup olmadığını kontrol edin

Bir web sitesine kişisel bilgilerinizi girmeden önce tarayıcınızın üst kısmına bir göz atın. Kilit simgesi varsa ve URL “https” ile başlıyorsa site güvenlidir. Sitenin güvenilir olup olmadığına bakarken web sitesi gizlilik politikası, iletişim bilgileri veya "güvenliği doğrulanmış" uyarısını da kontrol edebilirsiniz.


Ek korumayı düşünün

Anti-virüs yazılımı ve bir güvenlik duvarı yükleyin. Ek koruma için, bir siber saldırıya maruz kalmanız durumunda sizi ve ailenizi güvende tutabilecek siber güvenlik sigortasını da düşünebilirsiniz.


Referanslar:

"Protect Your Personal Information and Data". Şuradan alındı: https://consumer.ftc.gov/articles/protect-your-personal-information-and-data (05.2021).

"Is This Website Safe? 6 Ways You Can Tell if a Site Is Legit" Şuradan alındı: https://www.sitelock.com/blog/is-this-website-safe/ (20.02.2024).


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