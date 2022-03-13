İnsanlık ölmesin

İnsanlık ölmesin
Hayatın Sesi
13 Mart 2022 Pazar
Ersin Ata

Merhaba bu ay size maalesef çok tatsız bir konudan bahsedeceğim 2000’li yılların çeyreğine gelmek üzereyiz insanlar hala toprak işgaline meyilli halde ilerliyor. Bu çok üzücü… Rusya devlet olarak çok güçlü ve askeri olarak dünyanın en iyilerinden biri bunu başka bir devlet karşısında kullanmasına kesinlikle karşıyım. Ukrayna direnme gücünü kestiremiyoruz ancak bir an önce bu anlamsız savaşın bitmesini istiyorum. Savaşın insanlık tarihinde tam anlamıyla kazananı hiç olmamıştır. Ölen masum sivil halk ve emirleri yerine getirip hayatını kaybeden askerlerin suçu yoktur. Ukrayna’da yaşayan arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre Rus askerleri engellileri bile gözünü kırpmadan işkence edip öldürebiliyor. Bu konuda Türkiye’nin barışçıl adımlarını takdirle karşılıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve Dış İşleri Bakanımız barış ve ateşkes için inanılmaz bir çaba içinde olması beni çok mutlu ediyor.


Covid 19 bitti mi?

Evet, bu konu hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın yeni açıklamasına göre maske kullanımı bundan sonra daha minimuma indirgendi. Aslında bu karar sevinmemiz gerekirken ne yazık ki sevinemiyoruz çünkü vaka sayısı ve ölüm oranları düşmemişken bu denli normalleşmemiz beni endişeye sevk ediyor biraz. Evet, virüs etkisini kaybetmesine rağmen hala pandemi devam ediyor. Bakanlığımız bu konuyu bir kez daha düşünmesini istiyorum…


Herkese engelsiz savaşsız bir ay diliyorum…

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