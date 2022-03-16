Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
16 Mart 2022 Çarşamba

Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için neler yapabiliriz?

Plastiğin gezegeni işgal ettiğini söylesek pek de yanlış olmaz. Artık iklim acil durumunu da konuşuyorken her birimizin harekete geçme zamanı geldi.


Plastik tek başına kötü bir ürün değil; kaldı ki otomotiv, sağlık gibi birçok sektörde de büyük öneme sahip. Arabaların hafiflemesi, enjektör gibi sağlık alanındaki önemli parçaları hayatımızdan çıkarmak değil amacımız. Plastik konusunu anlatan, dert edinen bizlerin amacı tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmek.


Kolayca hayatınıza katabileceğiniz, dışarı çıktığınız zamanlarda atığınızı azaltacak 6 öneriye bakalım:


1- Yeniden kullanılabilir bir kahve fincanı/termosu alın

Her yıl milyarlarca kahve fincanı çöpe atılıyor ve karton bardaklar içlerindeki plastik kaplama yüzünden geri dönüşemiyor. Siz de #kahvemtermosta diyebilir ve kafelere girdiğinizde kendi termosunuza kahve koymalarını isteyerek bu hareketi destekleyen kafelerden indirim alabilir, bu konudan haberi olmayan bir yere denk gelirseniz onları da bu hareketten haberdar edebilirsiniz.


2- Su içmek için bir şişe ya da matara taşıyın

Pet şişeler yerine yanımızda taşıyacağımız bir su şişesi hem plastik kullanımınızı azaltmanın ve paradan tasarruf etmenin en ideal yoludur. Hayalimiz bu şişeler bittiğinde yeniden doldurabileceğimiz noktalar olması. O günler de gelecek. İnanıyoruz.


3- Tek kullanımlık pipetleri kullanmayın

Tek kullanımlık pipetler, hatta plastik çatal ve bıçaklar hayatımızı kolaylaştırsa da gezegene ciddi anlamda zarar veriyor. Bu tür ürünlerin uygulanabilir alternatiflerini kullanmayı tercih edin. Tek kullanımlık pipetlere alternatif olarak bambu, cam, silikon ya da metal tercih edebilirsiniz.


4- Alışverişe giderseniz bez çanta almayı unutmayın

Buzdolabımızı doldurmak için pazar veya süpermarkete her gittiğimizde yeniden kullanılabilir torbalar (kumaş, ip veya hasır) kullanabilirsiniz. Kendiniz için en iyi olanı deneyerek bulabilirsiniz. En basit adım olarak bir bez çantayı katlayıp çantanıza ya da arabanız varsa torpido gözüne koymayı unutmayın.


5- Sandviçinizi plastiğe sarmayın

Öğle yemeği sandviçleri için plastik poşetler, streç film, plastik ambalajlar ve plastik saklama kapları yerine daha sürdürülebilir olmayı desteklemek için kavanoz ya da cam kap kullanabilir ya da paslanmaz çelik kap kullanımına geçiş yapabilirsiniz.


6- Paketli gıdalar satın almak yerine evde pişirmeyi deneyin

Evde yemek hazırlayarak gıda ve ambalaj atıklarını kontrol altına alabilirsiniz. Sıfır atık pişirme ile paket servis kutuları da dahil olmak üzere gıda ambalajlarından ve servis kaplarından kaynaklanan israfı da azaltabilirsiniz.


Unutmayın, plastik atıkları azaltmak için küçük adımlar büyük fark yaratır!


Her birimizin, birlikte çevremiz üzerinde büyük ve olumlu bir etki yaratacak plastik atıkları azaltmak için küçük adımlar atabileceğimizi unutmayın. İlk önce odaklanmak için burada listelenen önerilerden birini uygulayın. Yapması en kolay görüneni seçin ve oradan başlayın. Yavaş yavaş her başarıyı geliştirecek ve evinizdeki ve ötesindeki plastik atıkları büyük ölçüde azaltacaksınız!


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