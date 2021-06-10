İngilizce öğrenmenin 10 sıra dışı yolu

Her geçen gün yabancı dil öğrenmenin yeni yolları ve biçimleri geliştiriliyor. İngilizce öğrenmenin geleneksel olmayan 10 yolunu bir araya getirdik.

İngilizce öğrenmenin 10 sıra dışı yolu
Anne - Baba
10 Haziran 2021 Perşembe

1- Mobil uygulamalar

Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz, İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak uygulamalara günde sadece 15-20 dakika ayırmanız yabancı dil eğitiminize olumlu katkı sağlasa da uzmanlar, bu şekilde gerçekten yüksek bir seviyeye ulaşılamayacağını söylüyor. Ancak günlük pratik ihtiyaca yardımcı olacak olan bu uygulamalar, yetişkinler ve çocuklar için hem ücretli hem de ücretsiz seçenekleri ile uygulama marketlerinde bulunuyor.


2- Film ve çizgi film izleme

Film izlemek, insanlarla iletişim kurmayı sevmeyen ancak film izlemeyi sevenler için İngilizce öğrenmenin en iyi yoludur. Böylece, sadece dili öğrenmek değil, aynı zamanda konuşmacıların telaffuzunu, tonlamalarını, aksanlarını ve diğer özelliklerini tanımak da mümkün olacaktır. Kolaylaştırmak ve daha iyi hatırlamak için filmlere altyazılar ekleyebilirsiniz.


3- Ders ve sesli kitap dinleme

İngilizce öğrenmenin bir başka yolu da dersleri veya sesli kitapları dinlemektir. Konu ve yazar seçiminde bir limit yoktur. Dersler; ted.com, coursera.org, khanacademy.org ve sesli kitaplar sosyal ağlar ile çevrimiçi mağazalarda bulunabilir.


4- Anadilde konuşanlarla çevrimiçi iletişim kurma

Daha önce anadilde iletişim yoluyla öğrenme bir lüks sayılıyordu. Şimdi ise bu konuda hiçbir engel bulunmuyor. Uzaktan iletişim teknolojilerinin ve dijital araçların gelmesiyle birlikte anadili İngilizce olan insanlarla konuşmanın ve gerçek İngilizceyi duymanın birçok yolu da ortaya çıktı. NOVAKID çevrimiçi okulunda metodolog ve öğretim görevlisi Amy Krolevetskaya bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Anadili İngilizce olan kişilerle canlı iletişimin İngilizce öğrenmeyi birkaç kat hızlandırdığına inanıyoruz. Bir çocuk erken yaşlardan itibaren yabancı dil ile tanışırsa yabancı dide konuşmaları duyar ve kendisi de konuşmaya çalışır. Yavaş yavaş bu dilde düşünmeye başlar ve sonuç olarak çeviri yapmadan konuşur. Bu yüzden tüm öğretmenlerimiz farklı ülkelerden ana dili İngilizce olan kişilerdir."


5- Sanal turlar

Bugün dünyanın en büyük müzeleri ve galerilerinde sanal olarak dolaşmak, dünyanın hemen hemen her dilinde sergilerle tanışmak için bir fırsat. Faydaları ise çok net. Bu sergileri dolaşarak İngilizceyi daha fazla hayatınıza sokabilir; aynı zamanda büyük ressamların, heykeltıraşların ve mimarların çalışmalarını tanıma fırsatı yakalamış olursunuz.



6- Yarışmalar ve kısa sınavlar

Sınavlar, testler, görevler - tüm bunlar geleneksel olarak çekicidir. Ve bunların tamamı İngilizce ise rahat bir ortamda hafızanızı bilgi ile doldurmaya yardımcı olacaktır. Konu hakkında yorum yapan Amy Krolevetskaya: "Popüler okullarda çocuklar derecelendirilmiş faaliyetlere aktif olarak katılırlar. Kısa sınavlardaki deneyimimiz, çocukların skor tablosunda ilk sırayı almak ve yaşıtlarını geçmekte ne kadar ilgili olduklarını gösteriyor. Yarışmalar ve kısa sınavlar çocukları motive eder ve daha aktif öğrenmelerini sağlar."


7- Müzik ve podcast dinlemek

En sevdiğiniz sanatçıyla birlikte onun dilinde şarkı söylediniz mi? Veya şarkı sözlerini tercüme etmeyi düşündünüz mü? Karaoke tarzında metin gösteren birçok uygulama bulunuyor. Arabada mısınız? Utanmayın, açın şarkı sözlerini ve şarkıya eşlik edin! Zamanla kelimelerin yarısını bildiğinizin farkına varacaksınız.


8- Gazete, dergi ve kitapların orijinalinde okunması

Haberleri orijinal dilinde okumak ve anlamak ister misiniz? Peki ya bir makalenin yazarının ne demek istediğini kendi dilinize çevirmeden anlamak? Eğer bu sorulara cevabınız evetse o zaman orijinal metinleri okumalısınız. Bu konuda elbette internetten destek alabilirsiniz.


9- Sesli asistanlarla iletişim kurma

Etrafta kimse yoksa iletişim kurmanın en kolay yolu, telefonunuzdaki sesli asistanı kullanmaktır. Ona hava durumunu, trafik sıkışıklığını, en son spor haberlerini sorabilirsiniz. Ve hatta onunla tartışabilirsiniz! Ancak tabii ki İngilizce olarak! Sonuçtan memnun kalacaksınız.


10- Cihazların ara yüzünü İngilizce olarak ayarlayın

Son olarak, akıllı telefonunuzun veya tabletinizin dil ayarlarını değiştirmek kesinlikle yüz veya iki yüz kelime ve ifade öğrenmenize yardımcı olacaktır. Dijital cihazları hemen hemen her dakika kullanıyoruz ve gözünüzün önünde her zaman İngilizce metinler olduğunda metinlerin ve kalıpların aklınızda yer edinmesi düşündüğünüzden daha hızlı olacak.




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