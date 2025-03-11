İlkbahar makyajı nasıl yapılır?

Doğanın uyanışı ile birlikte makyaj trendleri de tazeleniyor! İlkbaharın enerjisini yansıtan hafif, doğal ve ışıltılı makyaj stilleriyle fresh bir görünüm elde etmenin püf noktalarını keşfedin.

İlkbahar makyajı nasıl yapılır?
Güzellik
Giriş: 11 Mart 2025 12:40
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Gençlik zamanlarınızda, kalın beyaz eyeliner sürüp, üzerine de tüm göz kapağınıza bebek mavisi far uygular mıydınız? Hatta kirpiklerinizi de parlak mavi maskara ile tamamlar mıydınız? Dürüst olmak gerekirse, bu seçimler o kadar da kötü değildi. Sadece şu an tercih edeceğiniz bir görünüm olmayabilir çünkü muhtemelen zevkleriniz değişti. Artık bronz ya da nude renklerinde ve hatta altın tonlarında makyaj seviyor olabilirsiniz. Özellikle ilkbaharın da yaklaşıyor olmasıyla birlikte, makyaj için daha sıcak renkleri tercih etmelisiniz.


İlkbahar makyajı için önerdiğimiz aşağıdaki renk paletleri, yumuşak ve hafif tonları daha derin ve toprak tonlarıyla birleştirerek, gündüz makyajından geceye zahmetsizce geçiş yapmanızı da sağlıyor. Bu renk paleti şu tonları içeriyor:

  • altın ışıltılı yumuşak mor
  • taze, sıcak bir pembe
  • gül kurusu, nude tonları

Far paleti tonları ise;

  • derin bakır metalik
  • soğuk mat- mor gri
  • mat derin karamel
  • yumuşak altın şampanya şeklinde

İlkbaharda doğru makyaj için 7 ipucu!
İlkbaharda doğru makyaj için 7 ipucu!

İlkbahar makyajının adımları

1. Öncelikle hafif, yarı dumanlı bir göz makyajı yapabilirsiniz. Buradaki 'dumanlı' etki daha çok gözün dış köşesinde yoğunlaşıyor. Bakır tonundaki rengi tüm göz kapağınıza uygulayabilirsiniz. Daha sonra, mat mor-gri rengini göz kapağınızın dış yarısına, göz köşesi çevresine sürebilirsiniz. Ardından, altın ışıltılı yumuşak mor tonunu, alt kirpik çizgisine uygulayabilir ve yukarı doğru güzelce dağıtabilirsiniz. Son olarak, yumuşak altın şampanya rengini göz pınarlarınızı ve kaş kemiğinizi aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Makyajınızı iki kat siyah maskara ile tamamlayabilirsiniz.


2. İkinci adımda, tüm yüzünüze açık bej rengi fondöten ve bronzlaştırıcı ile kontür yapabilirsiniz. Göz altlarınızı ve lekeleri kapatmak için açık renk bir kapatıcı kullanabilir ve pudra bazınızla iyice karıştırabilirsiniz.



3. Üçüncü olarak, gülümseyip; taze, sıcak yaprak pembesi allığı elmacık kemiklerinizin alt kısmına uygulayıp yukarı doğru dağıtabilirsiniz. Hafif nemli bir süngerle iyice karıştırabilirsiniz. Daha sonra, hafif bir fırça yardımıyla ışıltı farından biraz alarak ve elmacık kemiklerinizin üst kısmına, şakaklarınıza doğru hafifçe uygulayarak doğal bir aydınlatma efekti verebilirsiniz.


Son olarak, dudaklarınıza gül kurusu nude tonundaki rujunuzu sürebilirsiniz.



Bu ilkbahar makyajının ne kadar doğal ve kolay olduğunu uyguladıkça siz de görecek ve eminiz ki çok seveceksiniz! Ayrıca gül kurusu, bakır ve altın tonlarının yüzünüzü nasıl aydınlattığını da… Birbiriyle uyumlu bir her zaman harika ve makyaj yapmayı çok daha basit ve hızlı hale getiriyor.



Kaynak: Emily Smith. “How to create a warm spring makeup look”. Şuradan alındı: https://bestofthislife.com/create-warm-spring-makeup-look/.


İlkbahar ruj trendleri
İlkbahar ruj trendleri


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