İlişkide güven olduğunu gösteren işaretler

İlişki uzmanı Tim Lott, mutlu bir ilişkinin 3 önemli unsuru olduğunu söylüyor: iletişim, saygı ve güven. En zorunun ise güven olduğunu belirtiyor. Ama yine de, geçmişte bazı hatalar olsa bile inancınız ve ümidiniz olmalıdır, çünkü bunlar olmadan mutlu bir ilişki olmuyor.

İşte ilişkinizde güven olduğunu gösteren işaretler;

1- Partnerinizin yanında kendiniz olmaktan çekinmiyorsunuz

Psikologlara göre hayali olan ve doğal olan iki farklı ilişki olabilir. Sosyal davranışlar hayali ilişkilerde kullanılır ve onları çok iyi bir insan olduğumuzu göstermek için kullanırız. Doğal ilişkilerde ise kendiniz olmaktan utanmaz veya korkmazsınız ve partneriniz sizin bir robot olmadığınızı bilir ve o da sizin yanınızda rahat hisseder ve kendisi olmaktan çekinmez. Düğmesi açılmış pantolonla telefonda konuşarak evin içinde dolaşabilir, yatakta portakal yiyebilir ve yine de partnerinizin bu halinize kötü bakmayacağını bilirsiniz.

2- Gününüzün nasıl geçtiğini birbirinize anlatırsınız

Uzun bir iş gününden sonra veya arkadaşlarınızla buluştuktan sonra eve dönersiniz ve eşinizle bazı yeni bilgiler paylaşmak istersiniz. Ofisinizden birinin sizi üzdüğünü saklamaya çalışmazsınız. Bu detaylı gün paylaşımı, ilişkinizde güven ve uyumu geliştirir ve sizin sadece çift değil, aynı zamanda yakın bir arkadaş gibi hissetmenizi de sağlar. Araştırmacılara göre, partnerinizin hayatında neler olup bittiğiyle ilgilenmek de önemlidir.

3- Geçmiş acılarınız hakkında konuşabilirsiniz

Ebeveynlerinizle ilgili sorunlar, geçmiş toksik ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Ama mesele şu ki böyle konuları güvenmediğimiz biriyle paylaşamayız. Psikologlar, bu durumlarda geçmişi ve bugünü ayırmanın ve partnerinizi kimseyle karşılaştırmamanın önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca, deneyimlerinizi sevdiğiniz kişiyle paylaşmaya açık olursanız, yeni bir güven düzeyi kazanırsınız. Ancak acımasızca dürüst olmamak ve bir başkasının duygularını incitmemeye dikkat etmek de önemlidir.

4- Bir banka hesabını paylaşıyorsunuz veya banka kartının şifresini biliyorsunuz

Ortak bir banka hesabını paylaşmak, çiftlere göre bir güven ve mutluluk işareti olabilir. Bu, para meselelerini tartışmaya ve ilişkilere birçok fayda sağlayan uzlaşma yolları bulmaya alan açan bir şey olabilir. Ayrıca araştırmacı Shaunti Feldhahn'a göre ortak banka hesabı kullanmak, çiftlerin ilişkilerini sona erdirmeyi düşünmek yerine sorunların üzerine gidip onları çözme olasılığını artırıyor.

5- Birbirinizi kontrol etmiyorsunuz

Güven sorunları, özellikle bir kontrol manyağı olursanız ve eşinizi her saat aramaya veya mesaj atmaya başlarsanız ilişkinizi hızla mahvedebilir. Eşinizin telefonunuza bakmasına izin vermezseniz sizin gizli bir sevgiliniz olduğunu düşünür ve bu da güven olmadığını gösterir. Ve bir kişiye nefes alması için biraz alan açtığınızda ve onu kontrol etmeyi bıraktığınızda, bu sadece partnerinize olan güveninizi değil, aynı zamanda kendinize olan güveninizi de gösterir.

6- Teknolojik aletlerinizi eşinizin yanında rahatlıkla açık bırakabiliyorsunuz.

Araştırmalara göre sosyal ağlar kıskançlık yaratabilir. Facebook ve Instagram, tartışmalara ve hatta ayrılıklara neden olabilir. Ama eve gittiğinizi ve sizden telefonu tutmanızı istediğini ve WhatsApp'ını görebildiğinizi hayal edin. Bunu yalnızca saklayacak bir şeyi olmayan biri yapabilir. Partnerinizle birlikteyken uygulamalarınızı kolayca açık bırakabiliyorsanız, kesinlikle iyi bir güven düzeyine ulaşmışsınızdır.

7- Sadece iyi duyguları değil, olumsuz duyguları da paylaşmak konusunda kendinizi güvende hissedersiniz.

Herkesin hayatında her şeyin ters gittiği zamanlar olur. Bunu eşinizle tartışmaya açıksanız, ona güvendiğiniz anlamına gelir. Partnerinizin sizi yargılayarak size zarar verebileceği korkusunun üstesinden geldiğinizde, bu ilişkiniz için büyük bir kazançtır ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Artık gerçek duygularınız hakkında konuşmaktan korkmuyorsunuz ve gücenmiş olsanız bile, bir kişiyi kaybetmekten korkmuyorsunuz çünkü ikiniz de ayrılığın çözüm olmadığını biliyorsunuz. Psikologlara göre bu, ilişkilerinin bir yere gittiğini bildiklerinde kendilerini güvende hisseden kadınlar için özellikle önemli olabilir.

8- İkiniz de hatalı olduğunuzu hem kabul edebilir hem de sorumlulukları paylaşabilirsiniz.

Sadece günlük ev işlerini değil, duygusal sorumlulukları da paylaştığınızda aranızda bir güven vardır. Sorunları görmezden gelmez, empati gösterirseniz ve yanıldığınızı kabul ederseniz, bu sağlıklı bir ilişkinin işaretidir. Duygularınız için partnerinizi suçlamamak çok önemlidir.