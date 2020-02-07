Boşandığım için çok pişmanım

Anlık öfkeme yenildim, sözümden dönemedim...

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Boşandığım için çok pişmanım

Büyük bir hevesle başlayan evliliğim çok büyük bir hüsranla son buldu. Dahası boşandıktan sonra her şey bitmiyormuş, yüklerin; sorumlulukların katbekat artıyormuş. 6 yıllık bir sevgililik döneminin ardından evlendik eşimle, eski eşimle. Aslında bir düzen kuramamıştık ve evlenmemiz mantıksızdı ama ilişkimiz bir kısır döngüye girmişti yani ya evlenecektik ya da ayrılacaktık. Ailelerimiz pek destek olmadı "Olsun biz yaparız" dedik. İkimiz de çok çalıştık, para biriktirdik, ev tuttuk, eşyalar aldık hepsi içimize tam sinmiyordu ama hep "Olsun" dedik. İçimde sorunların üstesinden gelmeye yetecek çok büyük bir güç vardı. Evlendik, o kadar stresli bir evreden geçmiştik ki üzerimizden o stresi atamadık. Gergindik, hep "Aman bir aksilik çıkmasın" diye diye bir şeyleri içimize attık, sonunda patladık. Çok büyük bir kavga ettik evliliğimizin 6. ayında birbirimize hiç yakışmayan sözler söyledik, o güne kadar yuttuğumuz ne varsa kustuk. Tartışmanın sonunda evden gitti, gece gelmedi. Tüm gece konuşulanları düşündüm, evililiğimiz 6 aylıktı ama bunun öncesinde bir 6 yılımız vardı, yorulmuştuk. Sonraki gün akşam saatlerinde geldi, konuştuk. Bana evlenmekle hata yaptığımızı ikimizin de bu sorumluluğu kaldıramadığını söyledi. "Ne yapalım yani, boşanalım mı?" dediğimde "Sen de istiyorsan eğer..." dedi. "Sen de istiyorsan eğer..." beynimde yankılandı bu cümle ve hemen "Evet" dedim. O kadar emeğimiz 1 ayda silindi gitti. Özlüyorum, pişmanım, gururum var dönemiyorum. Yeni bir hayat kurmaya gücüm yok, ne yapacağım bilmiyorum...

 

Rumuz: Minik

***

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Yorumlar
41
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  • Misafir
     
    13 Eylül 2019 Cuma 14:23

    Bundan 5 sene önce bende evlendim ve güzel geçen evliliğim 5 dk. İçinde bitti her zaman olduğu gibi eşim dediğim birisi sürekli evde kavga çıkartıyor, evin huzurunu bozuyordu geceleri uyuyamaz hale gelmiştim haliyle evde huzurum yoktu, kendimi de işe veremiyordum ama hâlen eşimi özlüyorum

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  • Misafir
     
    01 Mart 2019 Cuma 11:38

    Bütün dertlerin ilacı İlahi Aşk. Sen Rabbine kalpten aşık olabilirsen. Gerçekte Aşk sandıklarının sahte bir pırlanta olduğunu anlayacaksın. Bütün dertler aynen ömür gibi gelir geçer.

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  • Misafir
     
    28 Şubat 2019 Perşembe 13:36

    BENCE BİR AN ÖNCE TOPARLAN AYAĞI KALK ESKİ GÜCÜNE ZAMANLA ULAŞIRSIN TEKRAR.EVLENMEK ZORUNDA DEĞİLSİN YAŞIN DAHA GENÇ AYAKLARININ ÜZERİNDE DUR KARAR VERDİN GERİ ADIM ATMA YOKSA SENİ DAHA ÇOK EZER.EN İYİ İNSAN EN GÜÇLÜ İNSAN KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYAN İNSANDIR.İYİLEŞME SÜRECİNDE KARŞINA İYİ BİR İNSAN ÇIKMA OLASILIĞI DA VAR.ANCAK TEKRAR EVLENMEK ÇÖZÜM DEĞİL.EVLENMEK ŞART DEĞİL.UMARIM SÖYLEDİKLERİMİ ANLARSIN

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 21:59

    BOŞANMA GENELDE KENT YAŞAMINDA GERÇEKLEŞİYOR.KÖY HAYATI DAHA FEODAL BİR TOPLUM OLDUĞU İÇİN SORUNLU BİR ŞEKİLDE EVLİLİK DEVAM EDİYOR.KENT YAŞAMINDA GİTMİYORSA DEVAM ETTİRMENİN ANLAMI YOK.HER İKİ KİŞİYE DE YAZIK.YALNIZ AMASI VAR. BİZİM TOPLUMUMUZ DA EVLİLİKLER ÇOK KATOGORİK.MODERN AİLELER DE EŞLER ÇALIŞIYORSA BOŞANMA SORUN ÜRETMİYOR.YANILMIŞIM DEYİP İLKİNDE YAPMIŞ OLDUĞU HATALARI YAPMIYOR.YENİDEN EVLENİYOR.EKONOMİK BAĞIMSIZLIK EŞLERDEN BİRİNDE YOKSA ÇEKMEK ZORUNDA KALIYOR,BU BOŞANMALAR SORUN ÜRETİYOR.HER DÖRT EVLİLİKTEN BİRİ BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR.

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29

    Allah yardımcınız olsun

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 08:58

    ne yazık ki zor olanı, yani evliliği ayakta tutmayı başaramamışsınız, evlilik karşılıklı fedakarlıktır, sabırdır. Bir kavga ile ayrılacaksanız hiç evlenmemeliydiniz. Evllikte kavga da var, sıkıntı da var, sorunlarda var. İyi ki çocuk yok ortada, bir kavga ile ayrıldı iseniz, çocuktan sonra ne yapacağınızı kestiremiyorum bile.

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 20:01

    36 yıllık evliliği bitirdim hiçte pisman degilim keske daha once yapsaymisim simdi daha cok mutlutum

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 17:17

    Her evlilik bir değil elbet. Herkesin karakteri farklı. Ben arkadaş kurbanı olduğu için ayrıldım. Belkide kaderimizi yaşıyoruz ama olan evlada oluyor. Boynu bükük kalıyor bunun hesabını veremeyeceğiz büyüdüğünde...

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 16:51

    Bitti ise bitmiştir. 21 yıllık evliliğimi bitirdim. Başını kaldırıp yeniden seni hayat bağlayacak biri ile tanışacaksındır elbet. Kötü düşünme. Yeniden doğar hep insan taaki bedeni yok olana kadar.

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 10:51

    Ayni sekilde feci bir evlililik yasadim ve 1 yil dolmadan karsilikli istekle ayrildik. Bosanmamizin ertesinde kendimi kus gibi hissettim.

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 09:01

    Yobazlara bak hele

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  • Misafir
     
    01 Mart 2019 Cuma 11:35

    yobaz kimdir bilirmisin? i̇ddaaları araştırmadan kabul eden. sende öylesin galiba

  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 08:49

    olmuyorsa zorlamayın gün geçtikçe ayrılmak zorlaşır dertler dahada artar

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 00:06

    evlenmek ile çok güzel bir adım atmışsınız ama şunu unutmayın ayrıldığınızda hayatınıza girecek olanlar sizlerin eşi olamaz asla. Şeker gibi gelen zaman aslında zehirdir.yeniden barışın yol yakın iken dönün.yuvanızda mutlu olduktan sonra dışarda fırtına kopsa sizi yıkamaz

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 16:37

    Hemen gururunuzu ayaklar altına alıp eşinizden özür dileyin ve kısa bir tatile çıkın (evden uzaklaşın). Kavga söz konusu olduğunda uzaklaşın; duş alın veya 2 rekat namaz kılın. Birbirinizi evliyken tanımalıydınız.

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 14:24

    ♥ Kalpler ancak ALLAH'ı zikretmekle huzur bulur ♥ gerisi detay... ßoşanmaların ekseri nedeni cep fakirliği değil, maneviyat fakirliği !

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 21:23

    boşanmak kötü bişey mi ki? boşanmak haram mı? yada günah mı?

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 22:13

    amma da traş yaaaaaaaaaaaa..i̇şin içine hemen dini, meneviyatı, yaradanı sokmasanız keşke...

  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 21:48

    senin kadın yada erkek gibi bir derdin olmadığı için sen devam et o yola.

  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 22:01

    hala parayi bulamadin anlaşilan

  • Misafir
     
    28 Şubat 2019 Perşembe 01:53

    çok doğru

  • Misafir
     
    28 Şubat 2019 Perşembe 12:27

    kesinlikle haklısınız.

  • Misafir
     
    01 Mart 2019 Cuma 11:35

    fevkaladenin fevkinde bir yorum

  • Misafir
     
    16 Ocak 2019 Çarşamba 22:40

    peki hepsi iyi kolayda ya nıkahınız ne oldu herkesin başına herşey gelir hayatta herşey norman hele şu günde ama bir gerçek var seni boşayan eşinle ancak sen başka biriyle nikahlanıp onunla ilişkiye girip o eşin seni boşarsa ancak ozaman sen eski eşine dönebilirsin o seni nikahına kabul ederse

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 10:38

    yarım bilgiyle konuşma

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 10:41

    kuran da talak suresini bir okuyun.boşanma aşamalarını anlatır.

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 11:17

    yarım aklı bile olmayanlar allah rızası için kur'an okumaya kalmasınlar. kur'an ı doğru anlamak için önce aklı kullanıp doğru bilgilere sahip olunmalı ki doğruyu anlayabilin. mesela taha suresi 114. ayetten başlayın. allah, peygamberimize bile öce ilim sahibi olması gerekliliğini hatırlatmış.

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 11:52

    ne saçmalıyorsun beee hülleci devri mi kaldı? bağnazlık yapmayın

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 15:40

    sallama. bu dediğin ikinci kez aynı kişi ile evledikten sonraki boşanmada olur. ...

  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 17:58

    ???????????

  • Misafir
     
    26 Şubat 2019 Salı 21:03

    kuran 'a göre yaşayanlar düşünsün derim..kasmayın o kadar..

  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 22:02

    bura t.c yahu.sen nerdesi̇n

  • Misafir
     
    15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:09

    hemen hemen çok benzerlik var benim ewliliğimle. bizimde 7 yıllık görüşme sürecimizden sonra ewlendik. ailemizden ekonomik destek pek alamadık. şuan 4. yılını bitiriyoruz. 4 yıl belki de cebimde bazan 10 tl bile olmadığı günler oldu. ama sabretmek gerekiyor. anlayışlı olunması gerekiyor. toplum olarak genelde yaptığımız en büyük yanlışlardan biri sizde yapmışsınız bunu birbiri ile konuşmamaları çiftlerin. sıkıntıları paylaşmamaları. sonra böyle ciddi çıkışlara neden olabiliyor ve 1 gecede yıllardır süren o ilişkide tamamen yabancılaşıyorsunuz birbirinize. tavsiyem bundan sonra sakin kararlar

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 22:03

    bu durumundan eşi̇n memnun mu hi̇ç sordun mu.

  • Misafir
     
    03 Ağustos 2018 Cuma 15:34

    gurur; aştan üstün bence..

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  • Misafir
     
    25 Mayıs 2018 Cuma 18:59

    Allah yardımcın olsun inşallah barışırsın

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  • Misafir
     
    13 Aralık 2017 Çarşamba 11:10

    Gurur diye bir şey yok kardeş hemen git özür dile işi bağlamak için ne gerekiyorsa yap

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  • Misafir
     
    10 Aralık 2017 Pazar 11:57

    kardeşim işallah barışmış yuvanızı tekrar kurmuşsunuzdur.

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  • t_balkaya@hotmail.com
     
    28 Nisan 2017 Cuma 14:50

    bu işte gurur olmaz özür dile bu tür şeyleri herkes yaşar daha iyi bi hayat kuramazsın en doğrusu tekrar dene kardeşim.

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  • Misafir
     
    17 Nisan 2017 Pazartesi 17:35

    birde görücü usulü evlilige karşı çıkarlar siz sevgi degil resmen kendinizi tatmin etymek için evlenmişsiniz

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 21:21

    başka ne için evlenilir ki?


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