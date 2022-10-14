Kraliyet ailesinin 6 moda hilesi

Modada her zaman asil görünmenize yardımcı olabilecek birçok hile var. İşte Kraliyet ailesinin de çok sık kullandığı 6 harika ipucu.

Moda
14 Ekim 2022 12:09
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  • Topukların kayması nasıl önlenir?

    Kate Middleton'ın güvendiği birkaç moda tüyosu var. Bunlardan biri, özellikle topuklu ayakkabı giyerken kaymayı önlemek için ayak altı slikonlu, pedli tül çoraplar tercih etmesi.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Doğru topuklu ayakkabı nasıl seçilir?

    Eski Sussex Düşesi Meghan Markle, genellikle normal ayakkabı numarasından 1-2 numara büyük giyiyor. Bu tüyo ile ayak parmaklarına daha fazla alan verilir ve ayakların zarar görmesini engellenir. Aynı zamanda ayakta baskı olmayacağı için uzun süre topuklu ayakkabı ile ayakta kalınabilir.

    Bu fotoğraf PA Pool tarafından servis edilmiştir.

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  • Kabaran saçlar nasıl sabitlenir?

    Saçlarımızı topladığımızda bebek saçı da dediğimiz küçük küçük saçlar saç modelimizin önüne geçebilir. Bunlardan Meghan Markle'ın yaptığı gibi diş fırçası ve saç spreyi ile kolayca kurtulabiliriz. İşin püf noktası basit - sadece bir diş fırçasına biraz saç spreyi sıkın ve yardıma ihtiyacı olan bölgelere saçınızın üzerinden minik dokunuşlar yapın.

    Bu fotoğraf Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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  • Şapkanın sabit kalmasını nasıl sağlanır?

    Şapkaları özellikle bu mevsimde, bu rüzgarda yerinde tutmak imkansız görünebilir. Prenses Diana'nın en çok kullandığı hilesi şapkaları rüzgarlı havada kafamızda sabit tutmak için oldukça işe yarıyor. Prenses Diana şapkayı gizli taraklar ve voilà ile sabitliyor ve bu sayede şapkalar hiçbir hava durumundan etkilenmiyor.

    Bu fotoğraf Reuters tarafından servis edilmiştir.

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  • Topuklu ayakkabı ile daha uzun ayakta kalabilmek için ne yapmak gerekir?

    Daha uzun ve daha rahat görünmek isteyenler için Kate Middleton'ın taktiğini uygulayabilirsiniz. Kate Middleton, topuklu ayakkabıları ile daha uzun süre rahat bir şekilde ayakta kalmak için çift taban kullanıyor. Süngerimsi bir malzemeden yapılan bu tabanlar ayağınızda ağrıyı ve yorgunluğu azaltmak için birebirdir.

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  • İç çamaşır çizgileri nasıl gizlenir?

    Kate Middleton, şık ve klasik tarzıyla tanınır ancak aynı zamanda, iç çamaşırların neden olduğu çizgilerin veya dalgalanmaların görünümünü "düzeltme" sanatında da ustadır. Middleton, sıradan sutyenler yerine, şekillendirici ve elbiseye gömme sutyenleri tercih ediyor.

    Bu fotoğraf AP POOL tarafından servis edilmiştir.

    Referanslar:

    "8 Royal Fashion Hacks That Are Actually Genius". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/8-royal-fashion-hacks-that-are-actually-genius-809332/

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