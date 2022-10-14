Kraliyet ailesinin 6 moda hilesi

Topuklu ayakkabı ile daha uzun ayakta kalabilmek için ne yapmak gerekir?

Daha uzun ve daha rahat görünmek isteyenler için Kate Middleton'ın taktiğini uygulayabilirsiniz. Kate Middleton, topuklu ayakkabıları ile daha uzun süre rahat bir şekilde ayakta kalmak için çift taban kullanıyor. Süngerimsi bir malzemeden yapılan bu tabanlar ayağınızda ağrıyı ve yorgunluğu azaltmak için birebirdir.