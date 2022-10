Kraliyet ailesinin 6 moda hilesi

İç çamaşır çizgileri nasıl gizlenir?

Kate Middleton, şık ve klasik tarzıyla tanınır ancak aynı zamanda, iç çamaşırların neden olduğu çizgilerin veya dalgalanmaların görünümünü "düzeltme" sanatında da ustadır. Middleton, sıradan sutyenler yerine, şekillendirici ve elbiseye gömme sutyenleri tercih ediyor.

Bu fotoğraf AP POOL tarafından servis edilmiştir.

Referanslar:

"8 Royal Fashion Hacks That Are Actually Genius". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/8-royal-fashion-hacks-that-are-actually-genius-809332/