Nişanlımın arkadaşına aşık oldum

30'lu yaşları geçmiş bir kadınım. Şanssızlık mı, kısmetsizlik mi? Bilinmez... Bir türlü güzel bir ilişkim olmuyordu, olanlar ise 3 ayı geçmiyordu. Aslında evlenmek gibi bir hayalim de yoktu yalnızca üzerimde aile baskısı çoktu. Ben aşk ile yapacağım bir evlilik isterken ailem ve çevremdekiler "30'lu yaşlardan sonra ne aşkı?" şeklinde cümleler sıralıyorlardı bana. Özellikle annemin bu duruma çok üzüldüğünü biliyordum ancak yine de çok umursamıyordum. Bir gün annemin, odada ağlayarak benim evlenmem, iyi bir koca bulmam, güzel bir yuva kurmam için dua ettiğini duyunca ben de kendimi kötü hissetmeye başladım ve etrafımdaki herkesi "evlenilecek erkek" gözü ile taradım. O an anladım ki etrafımda gerçekten evlenebileceğim bir adam yoktu. Çirkin bir kadın değildim, "Kaşı şöyle olsun, boyu böyle olsun" diye kriterlerim de yoktu ama yine de evlenebileceğim birini bulamıyordum. Bir gün annemin tanıdıkları aracılığı ile bir adamla tanıştım. Aşık olmadım ama kötü biri gibi de gelmedi. İyi biriydi hatta. Üzerimde o kadar çok baskı hissediyordum ki hiçbir detaya girmeden, hayallerimi sorgulamadan, ne istediğimden emin olmadan tanışmamızdan 3 ay sonra yüzük taktık yani nişanlandık. Yaklaşık bir 6 ay kadar sonra da düğünümüz olacaktı. Düğün hazırlıkları yaparken nişanlımın yakın arkadaşı adına Emre diyeceğim... Emre ile tanıştık. Onu ilk gördüğüm anda içim resmen karıncalandı, inanılmaz bir duygu kapladı içimi. Ancak çok büyük bir sorumluluk vardı üzerimde... Nişanlım... Nişanlımın da bana çok aşık olduğunu düşünmüyordum ama evlilik planları yaparken onu yüz üstü bırakamazdım. Nişanlım, ben ve Emre'nin de içinde bulunduğu arkadaş ortamındaki görüşmelerimiz düğüne 4 ay kala daha da artmaya başladı. O buluşmalardan birinde Emre'nin de bana ilgisi olduğunu anladım. Ne sevdiğimi, neye alerjim olduğunu, nelerden hoşlandığımı o kadar iyi takip etmiş ve aklında tutmuştu ki bunu anlamamak artık imkansız olmuştu. Ben kendi içimde nişanlımdan ayrılmaya karar vermiştim ancak bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Önce arkadaşlarımla ardından onların verdiği destekle annemle konuştum. Çok zor bir süreçti ancak nişanı bozdum. Bozduktan sonra da Emre'ye onunla görüşmek istediğimi, konuşacak şeylerim olduğunu söyledim. Başta çekindi ancak sonra o da reddetmedi. 35 yaşıma geldiğimde ise hayallerimdeki gibi aşk evliliği yapmış bir kadındım. Şimdi hamileyim, aşık olduğum adamdan, Emre'den bir çocuk bekliyorum. Bu itirafı da aile baskısı ile kendini evlenmek zorunda hisseden kadınlar için yapıyorum. Kendinizden, duygularınızdan, beklentinizden emin olmadan ciddi bir adım atmayın. Gerçekten çok üzülürsünüz...
Rumuz: Şanslı
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Neresi itiraf bunun anlamadım.herkes biliyorCevapla
emreden hoşlandığı ve onunda bundan hoşlandıgını düşünmesine kadar doğru gerisi sallamasyon. olmasını temmenni ettiklerini yazmış arkadaş. ben söyleyeyim nolur bunun sonu. nişanlıyla evlenir düğüne kadar dişini sıkar sonra emreylede gizli gizli birlikte olur ikisinede yeter bu ablamız. sonra nişanlısı öğrenirse Show haberde izleriz arkadaşı ve karısını öldürdü diye.Cevapla
SelkaCevapla
birçok kişi boş beleş yazmış. birincisi hasta olmak nasıl ki insanın elinde değildir.aşk da bir nevi hastalıktır. en büyük şans da huy olarak uyum sağladığın biriyle karşılıklı aşk yaşamaktır. bununla birlikte en mantıksız evlilik, mantık evliliğidir. çünkü mantığın kalbine hükmedemez. ayrıca seni inanılmaz takdir ediyorum. bu yaşadığın olay son zamanlarda olmaya başlamadı. bakın kadı kayıtlarının tutulduğu defterlere osmanlı zamanında da yaşanıyormuş ki burada bir aldatma söz konusu da değil. cesaretine şapka çıkarıyorum. inşaallah ölürken de bunu iyi ki yapmışım dersin. mutluluklar.Cevapla
Ben sevgilimden ayrildim canim cok aciyiCevapla
Ben de birinden cok hoslaniyorum ve o da benden hoslandgni söylüyor, severek evlenmeyi cok istiyorum ama ailem bu kisinin bana göre olmadigini söyluyorlar. Sizce kalbimin sesini mi dinlemeliym icimde kalsin istemiyorumCevapla
çok isterdim kalbini dinle demeyi ama olmaz kardeşim çevremden gördüğüm hatta ailemde öğle kuzenlerim teyzem felan severek evlendiler aile büyükleri olmaz bu iyi değil dedikleri halde evlendiler hatta kaçtı biri vermedikleri için şimdi boşanmak üzere biri sürekli dayak yiyo adamın eve geldiği yok biri terk etti başka kadınla yaşamaya başladı ailemde çevremde arkadaşlarımda severek evlenenlerinki böyle anlayacağın aileni dinle emin ol bi bildikleri vadır ve şunu unutma ki kardeşim allah kimi yazdıysa o olacak
kalbini dinleyecektide adama neden umut vererek hayatını mahfetti. oda sizde bulmuştu aşkı. yada umut bağlamıştı. birde tüm ailesi çevresi tüm haytını mahfettiniz. ne için kendi bencillikleriniz ve aile içi probleminizden dolayı. ee. bunun adı aşkın peşinden gitmek mi oluyor. yoksa insanları eşya gibi kullanmak mı ??Cevapla
doğru yoldasın evlendikten sonrada eşinin başka bir arkadaşına dikey geçiş yap 2 yılda bir yenileyerek devam etCevapla
of azgınCevapla
bu zihniyet yüzünden evlilikler çok çabuk bitiyor..peki yarın çocuk dogdu kilo almaya başladın iyice ve emre de bir başkasına aşık oldu ve seni bıraktı nasıl bir duygu olur acaba ? erkeği düşündüğünüzü sanmıyorum bu zihniyetdfekilerin adam seni insan yerine koymus arkadasıyla tanıstırmıs sen ve arkadası çocugu yüzüstü bırakmıs aferin size...Cevapla
nasıl bi eyşan'mışın sen beeCevapla
kesin biraz varlıklı bir kadın olduğu belli istediği kişiyle birlikte olmuş hayatını yaşamış aile zoruyla evlilik yapacakken yine duramamış birini tavlamış çocuk doğsun belli bir süre sonra boşanma serbest yaşamaya devam.Cevapla
gerizeklı kadın! anan bastırmasaydı bu konuda... hala bos bos geziyordun ortada!!! emreyle nerden tanıstın? 65 yasında bekar ölecektin belkide. gitte ananın elini öp. bir de akıl veriyormus! peh!Cevapla
sonradan mutsuz olmaktan sa doğru kişiyi bulduğun anda peşin den gideceksin,o bayanın yaptığı da budur ve doğrudur.Cevapla
sonuç ta aile baskısı var kadın doğru olanı yapmış mantık evliliği yapana kadar aşk evliliği yapmış daha sonrasında anlaşamamayıp boşana bilirlerdi siz çok biliyorsunuuz dimi siz dört dörtlüksünüz insanların hayatını sorgulamadan önce dönüp kendi geçmiundefinednize bakın kendinizi sorgulayın. tebrikler bu arada mutlu olursunuz inşallahCevapla
bence tebrik etmek lazım iki yüzlü davranmayıp karşıdakini daha sonra boynuzlamadan sevdiğinin peşinden doğru bir şekilde gitmiş helal olsunCevapla
utanmadan birde gelmiş buraya yazmışsın.Cevapla
aynen. yüzsüz
utanilacak bir şey yapmamiş yapmamak için bir defa üzmüş ve üzülmüş. doğru karar vermiş utanilacak bir şey yapmamiş .
Bence gayet normal bir durum...mantık evliliği yapıp duygularını yok sayacağına kalbini dinlemiş keşke dememiş...Cevapla
Vicdanınızı rahatlatmak için yazmışsınız buraya belli. Ama yaptığınız çok ama çok iğrenç bi durum.Cevapla
geride kalan için ilk etapta yıkıcı olsa gerek,ama sonrasında ne kadar büyük iki beladan kurtulduğuna şükrediyor olmalı.sana gelince arkadaşım,birkez olan birkez daha olur..bak bakalım emre nin arkadaşlar nasıllar..Cevapla
hepsi bir yanada emre seni seviyormu... peki emre adammıCevapla
Cok sevindim senin adina umarim birlikte cok mutlu olursunuz. Allah hayirlisiyila bebeginizi kucaginiza almayi da nasip eder insallahCevapla
emrede akıl olsa senle olmazdı emre nın arkadasına yaptığın seyi emreye yapma ihtimalin çok büyük hatta kesin etme kulum bulursun :)Cevapla
emre ile eeski nişanlın ne durumda görüşüyorlar mı halaCevapla
bu dünyada mutlu olmak istiyorsa insan biraz bencil olmayı bilmeli, ki evet o kişi için zordur biraz empati kurunca yıkım gibi gelebilir, ama dostum ben bi erkek olarak seninle empati kurunca bu yazdıklarından dolayı mutluluğun daim olsun diyorum.. geride kalan artık mazi tek bir hayatın var gülümseyerek yaşaCevapla
peki bu olayda emrenin ailesi senin ve eski nisanlının ailesi cevren eski nisanlın nasıl karsıladı emre eski nisanlının yuzune bakabiliyormu ortak arkadaslarıızın size tavrı ne oldu hemen mutlu yuva ve pembe panjurlu eve gecmissin bublar olurken yasanan olaylar olumlu ve olumsuz tepkiler es gecmisin birde bu olayın bu yüzünü detaylı anlatırmısı ama yalansız yasanmıs bitmis zaten masumlastırmadan oldugu gibi merak ettimdeCevapla
evvelzamanda kadının biri prof. nişanlısını aldatır ve onunla yollarının ayrılması gerektiğini söyler. prof. hiç sesini çıkarmaz ve ona bu senin seçimin der, kadına yol verir. kadın yeni sevgilisiyle evlenir yuvasını kurar ve aşkının meyvesini de alırlar. bir zaman sonra yeni eşinide aldatan kadının kocası prof. u bularak onunla görüşmeye gider.durumu izah eder. kadınını elinden aldım, çocuğumuzda var ama beni aldattı.şimdi ben ne yapacağım diye prof. a sorar. prof. ise ismini emre vereceğim zat-ı muhtereme "sen benden akıllı mıydın ?" der. 7nde neysen 70nde de o sun.alışmış...Cevapla
bu anlattıgın hikayeyi aynen yaşadım. hem de terk ettiğin nişanlın rolüyle.... beni terk edene hiç küfür etmedim, hiçbir yerde iyi veya kötü anlatmadım. kafamdan silmiştim çünkü onu. yalnızca ona "ahirette bile karşıma çıkma" dedim. aşk hikayesini güzel güzel yazmışsın, geride bıraktıgın adam ne durumda umurunda değil di mi? umrunda olmaması lazım çünkü sen emreye aşıksın. hayat senin hayatın. istediğin yolda git. arkanda bıraktıklarının bedduasını almadan.Cevapla
kader deicem...Cevapla
marifetmiş gibi anlatıyorsun bir de burada. yazıklar olsun ettiğini bulasın.Cevapla
niyet iyi olursa sıkıntı olmaz nasip kısmet kiminle ise ona kader denir.Cevapla
suistimale açık bir konu nitekim yorumlarda bunu gösteriyot :(Cevapla
çok mutlu olun inşallah. bende prensimi beliliyorum :9Cevapla
i̇nşallah... çok teşekür ederim. biran önce karşılaşırsınız inşallah
sonra emrenın arkadsı bahcıvan sofor aşcı böyle gider artk :)))Cevapla
büyük lokma ye ama....büyük konuşma.
allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek yaşatmaz!Cevapla
on numara laf,bakalim filimin sonu ne olacak emreynen?bu ornek hem ulkemizde katlolunan siviller varken, siyasetcilerinde gulemiyecegini hatirlatti,bravo.
arkadaşının nişanlısına yan gözle bakan emre karakterli bir tiplemeden hamile kalmak aferin kızım :) güzel eş seçimi sana da bu yakışırdıCevapla
kimse kalbe söz geciremez... küfür edenler akıl verenler sanki hepsinin geçmişi temiz... hissettiğini yaptığın için cesaretinden dolayı tebrik ediyorum.Cevapla
desteğiniz için teşekür ederim ben iyi bir niyetle yazdım bu yazıyı başkalarına cesaret vermek için
insanlar klavye kahramanlığı yapmayı ne çok seviyorlar... ne kadar tuhaf yorumlar var. sanırım kendileri haşa o dönem doğsalar peygamber olurlarmış. kız evlenip hala kandırmaya devam etse daha mı iyi olacaktı? sonra boşansaydı daha mı iyi olacaktı? bir çok kızın yapmak isteyip de yapamadığı doğru şeyi yapmış. helal olsun. herkes de karşındaki insanı kandıramamak gibi bir meziyeti olsa keşke. en doğrusu doğruları net olarak söyleyip yaşayabilmek, gerekirse sonuçlarına da katlanabilmek... allah bozmasın mutluluğunuzu. bu kadar cesur bir insansınız hayırlı doğum diliyorum.. hoşçakalın..Cevapla
kimse klavyeden artistik yapmiyo,biz dunyada varolan gercek adaletten bahsediyoruz,kiz kotu bisey yapmamis ama birinin kalbini kirdigi kadar onunda kalbi kirilacak o kadar,2 kere 2 dort.hem ulkemizde ne rezillikler oluyor,emre burda masum kalir.
ağzınız açık izlediğiniz reytingleri tavan yapan dizilerde neler oluyor bir düşünseniz, hayat bu herşey yaşanabilir, aşk güzel birşey, keşke herkes bu kadar dürüst ve cesaretli olsada mutsuz evlilikler şiddetler yaşanmasa. umarım çok mutlu olursunzCevapla
emre de az ... değilmiş. insan arkadaşının nişanlısına o gözle bakar mı ??Cevapla
bun sözlerim emre için ama emre okuyamayacak tabiki belki allah malum eder sevgili emre eundefinedni bir arkadaşın ile tnıştırma sakınCevapla
emrede senin hamilelik döneminde boş kalmıyordur canımCevapla
:))
aferin kızım tebrik eder.başarılarının devamını dilerim.Cevapla
vicdan :(Cevapla
ben emrenin arkadaşıyım banada gel :dCevapla
ayran gönüllü olabilirmisin acep?Cevapla
harbi karaktersiz bi kızmışsın eski nişanlınıda düğüne çağarsaydın bari ayıp olmuşCevapla
merak etme çok uzun sürmez emrede senin bir arkadaşına aşık olur. bunu yaşayacak ve aşk acısını yaşayacaksın. bu arada ben müneccimle falanda gezmedim emin konuşmamın sebebi hep böyle olmuştur.Cevapla
nişanlını da alıp guruba girersin diye düşünmüştümCevapla
vay ocCevapla
helal olsun....Cevapla
tüm yorumları okuyorm teşekür edrm
emre'ninde bi arkadaşıyla tanışma bacım.Cevapla
aferin sanaaa, sizin gibiler oldukça aldatmalarda olur or..puluk resmiyete kavuşurCevapla