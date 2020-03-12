Nişanlımın arkadaşına aşık oldum

Gerçek aşkı onu tanıyınca anladım.

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Nişanlımın arkadaşına aşık oldum

30'lu yaşları geçmiş bir kadınım. Şanssızlık mı, kısmetsizlik mi? Bilinmez... Bir türlü güzel bir ilişkim olmuyordu, olanlar ise 3 ayı geçmiyordu. Aslında evlenmek gibi bir hayalim de yoktu yalnızca üzerimde aile baskısı çoktu. Ben aşk ile yapacağım bir evlilik isterken ailem ve çevremdekiler "30'lu yaşlardan sonra ne aşkı?" şeklinde cümleler sıralıyorlardı bana. Özellikle annemin bu duruma çok üzüldüğünü biliyordum ancak yine de çok umursamıyordum. Bir gün annemin, odada ağlayarak benim evlenmem, iyi bir koca bulmam, güzel bir yuva kurmam için dua ettiğini duyunca ben de kendimi kötü hissetmeye başladım ve etrafımdaki herkesi "evlenilecek erkek" gözü ile taradım. O an anladım ki etrafımda gerçekten evlenebileceğim bir adam yoktu. Çirkin bir kadın değildim, "Kaşı şöyle olsun, boyu böyle olsun" diye kriterlerim de yoktu ama yine de evlenebileceğim birini bulamıyordum. Bir gün annemin tanıdıkları aracılığı ile bir adamla tanıştım. Aşık olmadım ama kötü biri gibi de gelmedi. İyi biriydi hatta. Üzerimde o kadar çok baskı hissediyordum ki hiçbir detaya girmeden, hayallerimi sorgulamadan, ne istediğimden emin olmadan tanışmamızdan 3 ay sonra yüzük taktık yani nişanlandık. Yaklaşık bir 6 ay kadar sonra da düğünümüz olacaktı. Düğün hazırlıkları yaparken nişanlımın yakın arkadaşı adına Emre diyeceğim... Emre ile tanıştık. Onu ilk gördüğüm anda içim resmen karıncalandı, inanılmaz bir duygu kapladı içimi. Ancak çok büyük bir sorumluluk vardı üzerimde... Nişanlım... Nişanlımın da bana çok aşık olduğunu düşünmüyordum ama evlilik planları yaparken onu yüz üstü bırakamazdım. Nişanlım, ben ve Emre'nin de içinde bulunduğu arkadaş ortamındaki görüşmelerimiz düğüne 4 ay kala daha da artmaya başladı. O buluşmalardan birinde Emre'nin de bana ilgisi olduğunu anladım. Ne sevdiğimi, neye alerjim olduğunu, nelerden hoşlandığımı o kadar iyi takip etmiş ve aklında tutmuştu ki bunu anlamamak artık imkansız olmuştu. Ben kendi içimde nişanlımdan ayrılmaya karar vermiştim ancak bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Önce arkadaşlarımla ardından onların verdiği destekle annemle konuştum. Çok zor bir süreçti ancak nişanı bozdum. Bozduktan sonra da Emre'ye onunla görüşmek istediğimi, konuşacak şeylerim olduğunu söyledim. Başta çekindi ancak sonra o da reddetmedi. 35 yaşıma geldiğimde ise hayallerimdeki gibi aşk evliliği yapmış bir kadındım. Şimdi hamileyim, aşık olduğum adamdan, Emre'den bir çocuk bekliyorum. Bu itirafı da aile baskısı ile kendini evlenmek zorunda hisseden kadınlar için yapıyorum. Kendinizden, duygularınızdan, beklentinizden emin olmadan ciddi bir adım atmayın. Gerçekten çok üzülürsünüz...

 

Rumuz: Şanslı

 

 

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Yorumlar
63
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0
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  • Misafir
     
    12 Mart 2020 Perşembe 16:00

    Neresi itiraf bunun anlamadım.herkes biliyor

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  • Misafir
     
    22 Ocak 2020 Çarşamba 06:58

    emreden hoşlandığı ve onunda bundan hoşlandıgını düşünmesine kadar doğru gerisi sallamasyon. olmasını temmenni ettiklerini yazmış arkadaş. ben söyleyeyim nolur bunun sonu. nişanlıyla evlenir düğüne kadar dişini sıkar sonra emreylede gizli gizli birlikte olur ikisinede yeter bu ablamız. sonra nişanlısı öğrenirse Show haberde izleriz arkadaşı ve karısını öldürdü diye.

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  • Misafir
     
    11 Mayıs 2017 Perşembe 04:56

    Selka

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  • Misafir
     
    01 Nisan 2017 Cumartesi 22:37

    birçok kişi boş beleş yazmış. birincisi hasta olmak nasıl ki insanın elinde değildir.aşk da bir nevi hastalıktır. en büyük şans da huy olarak uyum sağladığın biriyle karşılıklı aşk yaşamaktır. bununla birlikte en mantıksız evlilik, mantık evliliğidir. çünkü mantığın kalbine hükmedemez. ayrıca seni inanılmaz takdir ediyorum. bu yaşadığın olay son zamanlarda olmaya başlamadı. bakın kadı kayıtlarının tutulduğu defterlere osmanlı zamanında da yaşanıyormuş ki burada bir aldatma söz konusu da değil. cesaretine şapka çıkarıyorum. inşaallah ölürken de bunu iyi ki yapmışım dersin. mutluluklar.

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  • Misafir
     
    04 Ocak 2017 Çarşamba 00:28

    Ben sevgilimden ayrildim canim cok aciyi

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  • Misafir
     
    29 Aralık 2016 Perşembe 22:14

    Ben de birinden cok hoslaniyorum ve o da benden hoslandgni söylüyor, severek evlenmeyi cok istiyorum ama ailem bu kisinin bana göre olmadigini söyluyorlar. Sizce kalbimin sesini mi dinlemeliym icimde kalsin istemiyorum

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  • Misafir
     
    25 Mart 2017 Cumartesi 23:01

    çok isterdim kalbini dinle demeyi ama olmaz kardeşim çevremden gördüğüm hatta ailemde öğle kuzenlerim teyzem felan severek evlendiler aile büyükleri olmaz bu iyi değil dedikleri halde evlendiler hatta kaçtı biri vermedikleri için şimdi boşanmak üzere biri sürekli dayak yiyo adamın eve geldiği yok biri terk etti başka kadınla yaşamaya başladı ailemde çevremde arkadaşlarımda severek evlenenlerinki böyle anlayacağın aileni dinle emin ol bi bildikleri vadır ve şunu unutma ki kardeşim allah kimi yazdıysa o olacak

  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 13:39

    kalbini dinleyecektide adama neden umut vererek hayatını mahfetti. oda sizde bulmuştu aşkı. yada umut bağlamıştı. birde tüm ailesi çevresi tüm haytını mahfettiniz. ne için kendi bencillikleriniz ve aile içi probleminizden dolayı. ee. bunun adı aşkın peşinden gitmek mi oluyor. yoksa insanları eşya gibi kullanmak mı ??

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 12:05

    doğru yoldasın evlendikten sonrada eşinin başka bir arkadaşına dikey geçiş yap 2 yılda bir yenileyerek devam et

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 11:55

    of azgın

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 11:52

    bu zihniyet yüzünden evlilikler çok çabuk bitiyor..peki yarın çocuk dogdu kilo almaya başladın iyice ve emre de bir başkasına aşık oldu ve seni bıraktı nasıl bir duygu olur acaba ? erkeği düşündüğünüzü sanmıyorum bu zihniyetdfekilerin adam seni insan yerine koymus arkadasıyla tanıstırmıs sen ve arkadası çocugu yüzüstü bırakmıs aferin size...

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 11:02

    nasıl bi eyşan'mışın sen bee

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 10:16

    kesin biraz varlıklı bir kadın olduğu belli istediği kişiyle birlikte olmuş hayatını yaşamış aile zoruyla evlilik yapacakken yine duramamış birini tavlamış çocuk doğsun belli bir süre sonra boşanma serbest yaşamaya devam.

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  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 09:23

    gerizeklı kadın! anan bastırmasaydı bu konuda... hala bos bos geziyordun ortada!!! emreyle nerden tanıstın? 65 yasında bekar ölecektin belkide. gitte ananın elini öp. bir de akıl veriyormus! peh!

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 17:12

    sonradan mutsuz olmaktan sa doğru kişiyi bulduğun anda peşin den gideceksin,o bayanın yaptığı da budur ve doğrudur.

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 16:08

    sonuç ta aile baskısı var kadın doğru olanı yapmış mantık evliliği yapana kadar aşk evliliği yapmış daha sonrasında anlaşamamayıp boşana bilirlerdi siz çok biliyorsunuuz dimi siz dört dörtlüksünüz insanların hayatını sorgulamadan önce dönüp kendi geçmiundefinednize bakın kendinizi sorgulayın. tebrikler bu arada mutlu olursunuz inşallah

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 14:44

    bence tebrik etmek lazım iki yüzlü davranmayıp karşıdakini daha sonra boynuzlamadan sevdiğinin peşinden doğru bir şekilde gitmiş helal olsun

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 11:24

    utanmadan birde gelmiş buraya yazmışsın.

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 13:39

    aynen. yüzsüz

  • Misafir
     
    10 Kasım 2016 Perşembe 09:31

    utanilacak bir şey yapmamiş yapmamak için bir defa üzmüş ve üzülmüş. doğru karar vermiş utanilacak bir şey yapmamiş .

  • Misafir
     
    05 Eylül 2016 Pazartesi 12:03

    Bence gayet normal bir durum...mantık evliliği yapıp duygularını yok sayacağına kalbini dinlemiş keşke dememiş...

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  • Misafir
     
    27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:47

    Vicdanınızı rahatlatmak için yazmışsınız buraya belli. Ama yaptığınız çok ama çok iğrenç bi durum.

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  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 17:09

    geride kalan için ilk etapta yıkıcı olsa gerek,ama sonrasında ne kadar büyük iki beladan kurtulduğuna şükrediyor olmalı.sana gelince arkadaşım,birkez olan birkez daha olur..bak bakalım emre nin arkadaşlar nasıllar..

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  • Misafir
     
    09 Temmuz 2016 Cumartesi 11:31

    hepsi bir yanada emre seni seviyormu... peki emre adammı

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  • Misafir
     
    23 Ocak 2016 Cumartesi 00:32

    Cok sevindim senin adina umarim birlikte cok mutlu olursunuz. Allah hayirlisiyila bebeginizi kucaginiza almayi da nasip eder insallah

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 09:47

    emrede akıl olsa senle olmazdı emre nın arkadasına yaptığın seyi emreye yapma ihtimalin çok büyük hatta kesin etme kulum bulursun :)

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 08:38

    emre ile eeski nişanlın ne durumda görüşüyorlar mı hala

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 04:04

    bu dünyada mutlu olmak istiyorsa insan biraz bencil olmayı bilmeli, ki evet o kişi için zordur biraz empati kurunca yıkım gibi gelebilir, ama dostum ben bi erkek olarak seninle empati kurunca bu yazdıklarından dolayı mutluluğun daim olsun diyorum.. geride kalan artık mazi tek bir hayatın var gülümseyerek yaşa

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 03:48

    peki bu olayda emrenin ailesi senin ve eski nisanlının ailesi cevren eski nisanlın nasıl karsıladı emre eski nisanlının yuzune bakabiliyormu ortak arkadaslarıızın size tavrı ne oldu hemen mutlu yuva ve pembe panjurlu eve gecmissin bublar olurken yasanan olaylar olumlu ve olumsuz tepkiler es gecmisin birde bu olayın bu yüzünü detaylı anlatırmısı ama yalansız yasanmıs bitmis zaten masumlastırmadan oldugu gibi merak ettimde

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2016 Perşembe 00:10

    evvelzamanda kadının biri prof. nişanlısını aldatır ve onunla yollarının ayrılması gerektiğini söyler. prof. hiç sesini çıkarmaz ve ona bu senin seçimin der, kadına yol verir. kadın yeni sevgilisiyle evlenir yuvasını kurar ve aşkının meyvesini de alırlar. bir zaman sonra yeni eşinide aldatan kadının kocası prof. u bularak onunla görüşmeye gider.durumu izah eder. kadınını elinden aldım, çocuğumuzda var ama beni aldattı.şimdi ben ne yapacağım diye prof. a sorar. prof. ise ismini emre vereceğim zat-ı muhtereme "sen benden akıllı mıydın ?" der. 7nde neysen 70nde de o sun.alışmış...

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 23:20

    bu anlattıgın hikayeyi aynen yaşadım. hem de terk ettiğin nişanlın rolüyle.... beni terk edene hiç küfür etmedim, hiçbir yerde iyi veya kötü anlatmadım. kafamdan silmiştim çünkü onu. yalnızca ona "ahirette bile karşıma çıkma" dedim. aşk hikayesini güzel güzel yazmışsın, geride bıraktıgın adam ne durumda umurunda değil di mi? umrunda olmaması lazım çünkü sen emreye aşıksın. hayat senin hayatın. istediğin yolda git. arkanda bıraktıklarının bedduasını almadan.

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 21:55

    kader deicem...

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 19:48

    marifetmiş gibi anlatıyorsun bir de burada. yazıklar olsun ettiğini bulasın.

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 18:58

    niyet iyi olursa sıkıntı olmaz nasip kısmet kiminle ise ona kader denir.

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 16:15

    suistimale açık bir konu nitekim yorumlarda bunu gösteriyot :(

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 15:22

    çok mutlu olun inşallah. bende prensimi beliliyorum :9

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 16:56

    i̇nşallah... çok teşekür ederim. biran önce karşılaşırsınız inşallah

  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 12:20

    sonra emrenın arkadsı bahcıvan sofor aşcı böyle gider artk :)))

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 21:54

    büyük lokma ye ama....büyük konuşma.

  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 11:48

    allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek yaşatmaz!

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 21:08

    on numara laf,bakalim filimin sonu ne olacak emreynen?bu ornek hem ulkemizde katlolunan siviller varken, siyasetcilerinde gulemiyecegini hatirlatti,bravo.

  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 11:38

    arkadaşının nişanlısına yan gözle bakan emre karakterli bir tiplemeden hamile kalmak aferin kızım :) güzel eş seçimi sana da bu yakışırdı

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 10:58

    kimse kalbe söz geciremez... küfür edenler akıl verenler sanki hepsinin geçmişi temiz... hissettiğini yaptığın için cesaretinden dolayı tebrik ediyorum.

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 16:58

    desteğiniz için teşekür ederim ben iyi bir niyetle yazdım bu yazıyı başkalarına cesaret vermek için

  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 10:57

    insanlar klavye kahramanlığı yapmayı ne çok seviyorlar... ne kadar tuhaf yorumlar var. sanırım kendileri haşa o dönem doğsalar peygamber olurlarmış. kız evlenip hala kandırmaya devam etse daha mı iyi olacaktı? sonra boşansaydı daha mı iyi olacaktı? bir çok kızın yapmak isteyip de yapamadığı doğru şeyi yapmış. helal olsun. herkes de karşındaki insanı kandıramamak gibi bir meziyeti olsa keşke. en doğrusu doğruları net olarak söyleyip yaşayabilmek, gerekirse sonuçlarına da katlanabilmek... allah bozmasın mutluluğunuzu. bu kadar cesur bir insansınız hayırlı doğum diliyorum.. hoşçakalın..

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 21:10

    kimse klavyeden artistik yapmiyo,biz dunyada varolan gercek adaletten bahsediyoruz,kiz kotu bisey yapmamis ama birinin kalbini kirdigi kadar onunda kalbi kirilacak o kadar,2 kere 2 dort.hem ulkemizde ne rezillikler oluyor,emre burda masum kalir.

  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 10:15

    ağzınız açık izlediğiniz reytingleri tavan yapan dizilerde neler oluyor bir düşünseniz, hayat bu herşey yaşanabilir, aşk güzel birşey, keşke herkes bu kadar dürüst ve cesaretli olsada mutsuz evlilikler şiddetler yaşanmasa. umarım çok mutlu olursunz

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 09:18

    emre de az ... değilmiş. insan arkadaşının nişanlısına o gözle bakar mı ??

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 09:07

    bun sözlerim emre için ama emre okuyamayacak tabiki belki allah malum eder sevgili emre eundefinedni bir arkadaşın ile tnıştırma sakın

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 08:33

    emrede senin hamilelik döneminde boş kalmıyordur canım

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  • Misafir
     
    20 Ocak 2016 Çarşamba 11:14

    :))

  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 20:04

    aferin kızım tebrik eder.başarılarının devamını dilerim.

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 19:49

    vicdan :(

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 19:18

    ben emrenin arkadaşıyım banada gel :d

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 18:37

    ayran gönüllü olabilirmisin acep?

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 18:14

    harbi karaktersiz bi kızmışsın eski nişanlınıda düğüne çağarsaydın bari ayıp olmuş

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 16:48

    merak etme çok uzun sürmez emrede senin bir arkadaşına aşık olur. bunu yaşayacak ve aşk acısını yaşayacaksın. bu arada ben müneccimle falanda gezmedim emin konuşmamın sebebi hep böyle olmuştur.

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 16:47

    nişanlını da alıp guruba girersin diye düşünmüştüm

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 16:07

    vay oc

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 15:55

    helal olsun....

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 16:02

    tüm yorumları okuyorm teşekür edrm

  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 14:35

    emre'ninde bi arkadaşıyla tanışma bacım.

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 13:11

    aferin sanaaa, sizin gibiler oldukça aldatmalarda olur or..puluk resmiyete kavuşur

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