Bir centilmen bulduğunuzu gösteren 13 işaret

Maalesef, kahramanlığın modası geçmiş görünüyor. Görgülü olma ve toplumsal kurallara uygun davranma da öyle. Centilmenin soyu tükeniyor. Sabırlı, düşünceli ve kibar bir erkek bulmak trajik denebilecek kadar zor. O kadar enderler ki, kadınlar, terbiyeyi cinsel istekle karıştırabiliyorlar.
Peki, gerçek bir centilmen nasıl tanımlanır? İşte 13 işaret:
1- Doğruyu söyler
Bir centilmen dürüsttür. Size doğruyu söylediği için ona güvenebilirsiniz.Gerçek şu ki pohpohlamak ona göre değildir, onun doğruluk duygusu egosundan daha büyüktür.
2- Herkesin servisi tamamlanana kadar yemeğini yemez
Bencilce ya da düşüncesizce davranmaz. Düşüncelidir. Diğerlerinin rahatını garanti etmek için sabırla beklemeye gönüllüdür.
3- Başkalarını korur
Gerçek bir centilmen sadece kibar değildir, cesurdur da. Birisinin fiziksel ya da sözlü olarak suiistimal edildiğini görürse kabahatli olanın üzerine gider. Diğerlerinin rahatı için koruyucu gibi davranır.
4- Kadını ile arasındaki cinsel maceralarını gizli tutar
Hayatındaki kadınla arasındaki özel anlarınıarkadaşlarıyla paylaşarak asla onu küçük düşürmez. Gerek duymaz buna. Kendisine ve yakın ilişkide olmayı seçtiği kadına karşı saygılıdır.
5- Sözünü tutar
Sözünün eri olduğunu söylemeye gerek yoktur. Size bunu hergün gösterir. Eğer bir centilmen bir şey yapmaya söz verirse, o söze güvenerek plan yapabilirsiniz.
6- Dikkatini size verir
Onunla konuşurken sizi dinler. Sizi dinlemeye ara vermez ya da telefonuyla ilgilenmez. Mesajlaşmaz, kesinlikle tweet atmaz.
7- Herkese karşı kibardır
Birisi ona kabalık yapmışsa olsa bilemisilleme yapmaz. Gerçek bir centilmen her zaman doğru olanı yapmayı tercih eder. Kendi davranış standartlarını alçaltarak bir şey elde etmez.
8- Sizinle yürürken cadde tarafından yürür
Eğer bedeni sizinle yol arasındaysa kendisini daha rahat hisseder. Bu genellikle dikkat edilmeyen küçük bir jesttir. Ezici olmaksızın size sahip çıkar.
9- Dakiktir
Zaman onun için değerlidir. Programa sadık olmak için yeterince olgundur. Sizi bekletmekten hiç zevk almaz.
10- Ceketini, koltuğunu, kolunu size verir
Başkalarının ihtiyaçlarını hızlıca belirler ve hemen onları karşılamak için çabalar. Kendisinden önce sizi rahat ettirir.
11- Hesabı ödemek için onay alır
Ödeme yapmayı önerir. Eğer siz bölüşmek isterseniz, sizi dinler ve isteğinize saygı gösterir. Hesabı ödemek için büyük bir ısrar şovu yapmaz.
12- Kapınızı tutar
Sabırlı ve özenlidir. Bu görgülü davranış, onun gündelik yaşamının bir parçasıdır.
13- "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" der
Bir hata yaptığında kabahatini kabul eder. Nezaketinin sınırı yoktur.
Diğerlerini bilemem ama en azından 2. madde doğru. Bunu her yaptığımda herkes çok şaşırıyor (kadın-erkek, genç-yaşlı) ama takdir de ediliyor açıkçası.Cevapla